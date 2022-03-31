Дисквалификации и штрафы. КФФ наказала клубы по итогам 3-го тура КПЛ

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ) по итогам третьего тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт КФФ.

В результате приняты следующие решения:

"Атырау" – "Мактаарал"

За грубую игру с использованием чрезмерной силы в отношении соперника без возможности сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды "Мактаарал" Бруно А. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 18 марта 2022 года.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении двух игроков команды, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента, на ФК "Мактаарал" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 306 300 (триста шесть тысяч триста) тенге. ФК "Мактаарал" уплатить штраф до 25 апреля 2022 года включительно.

"Туран" – "Каспий"

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурной брани в адрес судейской бригады, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента, на ФК "Туран" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 306 300 (триста шесть тысяч триста) тенге. ФК "Туран" уплатить штраф до 25 апреля 2022 года включительно.

"Ордабасы" – "Акжайык"

За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды "Ордабасы" Ваганова М. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 18 марта 2022 года.

"Тобол" – "Кызыл-Жар"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента, на ФК "Кызыл-Жар" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 306 300 (триста шесть тысяч триста) тенге. ФК "Кызыл-Жар" уплатить штраф до 25 апреля 2022 года включительно.