Демотивация, неудачный просмотр в "Урале" и новая надежда. Спасет ли Федин карьеру в "Актобе"?

Атакующий полузащитник сборной Казахстана Максим Федин проходит просмотр в "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, почему игроку крайне важно оформить отношения с клубом и перезапустить карьеру.

Федин по сравнению с предыдущими сезонами был весьма посредственным в КПЛ-2020. 24-летний игрок выступал за "Кайсар". Статистические данные полностью отображают это. В 15 матчах Федин забил всего один гол - против пяти мячей и четырех ассистов в КПЛ-2019. В целом футболист сборной не демонстрировал уверенность и очевидно имел проблемы с тем, чтобы найти свою игру. Показательным эпизодом этого является, например, незабитый пенальти в матче 15-го тура с "Жетысу". Федин при счете 1:1 мог вывести "Кайсар" вперед, а в итоге загубил момент, после чего кызылординцы пропустили дважды и проиграли.

Безголевую серию футболист прервал лишь под конец чемпионата, отличившись в игре 20-го тура с "Астаной".

Что послужило причиной демотивации игрока, непонятно. Возможно, то, что перед началом КПЛ-2020 Федин после прихода Григория Бабаяна был отправлен в аренду в "Кайсар".

Не особо блистал Федин и в сборной Казахстана - в пяти матчах он дважды появлялся в стартовом составе и три раза выходил на замену. Из них полностью он провел лишь товарищескую встречу с Черногорией, а в Лиге наций его роль была эпизодической. Впрочем, судя по результатам сборной, претензии к себе заслужили большинство игроков, а не только Федин.

Наконец, в текущее межсезонье казахстанец оказался на просмотре в "Урале". Но закрепиться в клубе российской премьер-лиги ему не удалось.

Возможно, этот момент также негативно может повлиять на его психологическое состояние. Сейчас Федин находится в расположении "Актобе", который, судя по осуществленным трансферам, нацелился на большие задачи. Попадание в такой коллектив, безусловно, должно мотивировать игрока к мобилизации и борьбе за место под солнцем. В обратном случае он может продолжить регресс и снижение своего уровня. Дополнительным стимулом к мотивации может стать то, что придется работать под руководством нового тренера Алексея Баги, который только знакомится с казахстанским футболом. Для белоруса Федин с большей долей вероятности пока является "одним из".

Напомним, "Актобе" вернулся в премьер-лигу, выиграв свою конференцию в первой лиге.