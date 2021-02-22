Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Демотивация, неудачный просмотр в "Урале" и новая надежда. Спасет ли Федин карьеру в "Актобе"?

В КПЛ-2020 футболист выступал в "Кайсаре".

Демотивация, неудачный просмотр в "Урале" и новая надежда. Спасет ли Федин карьеру в "Актобе"?
Максим Федин. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Атакующий полузащитник сборной Казахстана Максим Федин проходит просмотр в "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, почему игроку крайне важно оформить отношения с клубом и перезапустить карьеру.

Федин по сравнению с предыдущими сезонами был весьма посредственным в КПЛ-2020. 24-летний игрок выступал за "Кайсар". Статистические данные полностью отображают это. В 15 матчах Федин забил всего один гол - против пяти мячей и четырех ассистов в КПЛ-2019. В целом футболист сборной не демонстрировал уверенность и очевидно имел проблемы с тем, чтобы найти свою игру. Показательным эпизодом этого является, например, незабитый пенальти в матче 15-го тура с "Жетысу". Федин при счете 1:1 мог вывести "Кайсар" вперед, а в итоге загубил момент, после чего кызылординцы пропустили дважды и проиграли.

Безголевую серию футболист прервал лишь под конец чемпионата, отличившись в игре 20-го тура с "Астаной".

Что послужило причиной демотивации игрока, непонятно. Возможно, то, что перед началом КПЛ-2020 Федин после прихода Григория Бабаяна был отправлен в аренду в "Кайсар".

Не особо блистал Федин и в сборной Казахстана - в пяти матчах он дважды появлялся в стартовом составе и три раза выходил на замену. Из них полностью он провел лишь товарищескую встречу с Черногорией, а в Лиге наций его роль была эпизодической. Впрочем, судя по результатам сборной, претензии к себе заслужили большинство игроков, а не только Федин.

Наконец, в текущее межсезонье казахстанец оказался на просмотре в "Урале". Но закрепиться в клубе российской премьер-лиги ему не удалось.

Возможно, этот момент также негативно может повлиять на его психологическое состояние. Сейчас Федин находится в расположении "Актобе", который, судя по осуществленным трансферам, нацелился на большие задачи. Попадание в такой коллектив, безусловно, должно мотивировать игрока к мобилизации и борьбе за место под солнцем. В обратном случае он может продолжить регресс и снижение своего уровня. Дополнительным стимулом к мотивации может стать то, что придется работать под руководством нового тренера Алексея Баги, который только знакомится с казахстанским футболом. Для белоруса Федин с большей долей вероятности пока является "одним из".

Напомним, "Актобе" вернулся в премьер-лигу, выиграв свою конференцию в первой лиге.

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ Сборная РК по футболу Тобол ФК Актобе ФК Кайсар ФК Межсезонье в КПЛ Лига наций Федин Максим Урал ФК

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
22:32
Футбол

"Он может хорошо заиграть в АПЛ". Стойлов - о таланте Зайнутдинова, главной проблеме Сейдахмета и негативном влиянии "Кайрата" на Куата
Вчера
21:54
Футбол

Демотивация, неудачный просмотр в "Урале" и новая надежда. Спасет ли Федин карьеру в "Актобе"?
Вчера
20:49
Футбол

"Я очень хотел работать с ним в "Астане". Стойлов высказал свое мнение о допинге Исламхана
Вчера
18:14
Футбол

"Уровень чемпионата рухнет вниз". Российский агент оценил селекционную работу казахстанских клубов
Вчера
17:42
Футбол

Сигнал от Тихонова и самый грубый игрок РПЛ для усиления. Центральные полузащитники - слабое звено "Астаны"
Вчера
15:50
Футбол

Грузинский форвард сравнил себя с Ибрагимовичем и рассказал о "советчиках" перед переходом в "Тобол"
Вчера
13:53
Футбол

"Я никогда в жизни не чувствовал такой боли". Форвард "Кайрата" сделал заявление в Instagram
Вчера
13:05
Футбол

Исламбек Куат готов пойти на уступки ради возвращения в "Астану". У него есть предложение из Польши
Вчера
12:42
Футбол

Находившийся в системе мадридского "Атлетико" финалист юношеского ЧМ может продолжить карьеру в КПЛ
Вчера
11:42
Футбол

В двух клубах КПЛ могут появиться новые вратари. Один из них был на просмотре в "Зените" и играл за "молодежку" России
Вчера
11:09
Футбол

В "Ордабасы" сделали заявление по ситуации с южноафриканским легионером и экс-игроком молодежной сборной Бельгии
Вчера
09:47
Футбол

Форвард сборной Казахстана официально перешел в российский клуб и выбрал себе игровой номер
Вчера
08:54
Футбол

Тренер "Астаны" оценил новых футболистов и заговорил о необходимости усиления состава
Вчера
07:44
Футбол

"Повода для паники я не вижу". Тренер "Актобе" - о последних неудачных матчах на УТС в Турции
21 февраля
23:59
Футбол

"Должны играть только на победу". Рукавина из "Астаны" о красивом голе на сборах и Суперкубке Казахстана
21 февраля
23:12
Футбол

"Шахтер" подписал игрока сборной Армении из Сенегала
21 февраля
22:09
Футбол

"Астана" забила белорусскому клубу шесть голов
21 февраля
21:12
Футбол

Топ-новичок "Кайрата" совершил курьезный промах в матче с "Рубином"
21 февраля
20:27
Футбол

"Кайрат" проиграл "Рубину" на сборах в Турции
21 февраля
20:00
Футбол

Прямая трансляция матча "Астана" - "Рух"
21 февраля
18:14
Футбол

"Астана" официально подписала третьего новичка
21 февраля
17:39
Футбол

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Рубин"
21 февраля
01:01
Футбол

Нападающий сборной Казахстана подписал контракт с "Астаной". У него были предложения из России, Греции и Венгрии
21 февраля
00:01
Футбол

Азат Нургалиев забил прямым ударом со штрафного и принес "Тоболу" победу над российским клубом
20 февраля
23:23
Футбол

Клуб КПЛ подписал экс-игрока "Арсенала"
20 февраля
22:22
Футбол

Трансферная бомба?! Стало известно имя новичка "Тобола" из клуба турецкой Суперлиги
20 февраля
20:11
Футбол

Клуб КПЛ подписал пять новичков. Среди них экс-игрок "Астаны" и лучший бомбардир европейского чемпионата
20 февраля
17:30
Футбол

"Астана" взяла на просмотр воспитанника алматинского футбола
20 февраля
16:16
Футбол

Вагнер Лав заговорил об уходе из "Кайрата"
20 февраля
15:16
Футбол

Футболист с опытом игры за молодежную сборную страны перешел в клуб КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика