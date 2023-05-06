Дебютный гол бразильского форварда помог "Актобе" обыграть "Аксу"

Первый матч "Аксу" под руководством Вахида Масудова завершился поражением павлодарцев от одного из лидеров сезона "Актобе" (1:2), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Актобе" открыл счет в первом тайме благодаря бразильскому нападающему Элдеру Сантане. Для форварда это первый гол в чемпионате Казахстана.
Во второй половине подопечные Андрея Карповича увеличили преимущество. Очередное результативное действие на свой счет записал Арман Кенесов, для молодого хавбека сборной Казахстана это уже четвертый мяч в КПЛ-2023.
"Аксу" отквитал один гол усилиями Тони Сильвы, но на большее гостей не хватило.
"Актобе" после восьми туров набрал 17 очков и находится в тройке лидеров. "Аксу" потерпев шестое поражение остается в зоне вылета.
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