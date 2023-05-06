Дебютный гол бразильского форварда помог "Актобе" обыграть "Аксу"

Первый матч "Аксу" под руководством Вахида Масудова завершился поражением павлодарцев от одного из лидеров сезона "Актобе" (1:2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Актобе" открыл счет в первом тайме благодаря бразильскому нападающему Элдеру Сантане. Для форварда это первый гол в чемпионате Казахстана.

Во второй половине подопечные Андрея Карповича увеличили преимущество. Очередное результативное действие на свой счет записал Арман Кенесов, для молодого хавбека сборной Казахстана это уже четвертый мяч в КПЛ-2023.

"Аксу" отквитал один гол усилиями Тони Сильвы, но на большее гостей не хватило.

"Актобе" после восьми туров набрал 17 очков и находится в тройке лидеров. "Аксу" потерпев шестое поражение остается в зоне вылета.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 3 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 4 Астана 7 5 0 2 10-9 15 5 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"