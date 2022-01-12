Дебютант сборной Казахстана решил сменить гражданство

24-летний экс-полузащитник молодежной сборной Казахстана Геворг Наджарян хочет выступать за сборную Армении, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Corner Football Armenia.

Об этом казахстанский футболист лично рассказал армянскому сайту.

Наджарян родился в столице Армении - Ереване, а спустя два года с семьей переехал в Казахстан.

В составе молодежной сборной Казахстана (U-21) сыграл 26 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста. За национальную сборную Казахстана дебютировал в феврале 2019 года в товарищеской игре против Молдовы (1:0). С тех пор в нее не вызывался.

Его последним клубом был карагандинский "Шахтер", воспитанником которого он и является. В минувшем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Казахстана, семь игр в Кубке страны, а также четыре встречи в квалификации Лиги конференций.

Также в период 2016-2017 годов представлял столичную "Астану". С начала января 2022-го является свободным агентом.