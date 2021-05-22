Дебютант КПЛ задумал расстаться с двумя легионерами

Футбольный клуб "Туран", проводящий первый сезон в КПЛ, планирует расстаться с двумя легионерами, но их имена не уточняются. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Отмечается, что команда из Туркестана недовольна игрой некоторых футболистов, подписанных в начале сезона. Не все иностранцы оправдали игровые ожидания руководства. Возможно, этот вопрос будет решен уже в ближайшее трансферное окно.

"Туран" после 12 туров располагается в таблице на 11-м месте, набрав 12 очков. Следующую игру в чемпионате проведет в гостях с "Актобе" 23 мая.

Напомним, что ранее туркестанцы из-за травмы лишились футболиста сборной Туркменистана Вахыта Оразсахедова, повредившего колено на одной из тренировок.

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