Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Дебютант КПЛ задумал расстаться с двумя легионерами

Ранее команда потеряла новичка из-за травмы.

Дебютант КПЛ задумал расстаться с двумя легионерами
Фото: instagram.com/fc_turan.kz/
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Футбольный клуб "Туран", проводящий первый сезон в КПЛ, планирует расстаться с двумя легионерами, но их имена не уточняются. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Отмечается, что команда из Туркестана недовольна игрой некоторых футболистов, подписанных в начале сезона. Не все иностранцы оправдали игровые ожидания руководства. Возможно, этот вопрос будет решен уже в ближайшее трансферное окно.

"Туран" после 12 туров располагается в таблице на 11-м месте, набрав 12 очков. Следующую игру в чемпионате проведет в гостях с "Актобе" 23 мая.

Напомним, что ранее туркестанцы из-за травмы лишились футболиста сборной Туркменистана Вахыта Оразсахедова, повредившего колено на одной из тренировок. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ-2021 Туран ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:41
Футбол

Уроженец Мадрида будет отвечать за судей в КПЛ. Его рекомендовал Роберто Розетти
Сегодня
11:19
Футбол

Дебютант КПЛ задумал расстаться с двумя легионерами
Сегодня
09:21
Футбол

Форвард европейской сборной заинтересовал клубы КПЛ
Сегодня
08:59
Футбол

Чудовищные ошибки и удручающая статистика. Почему Нарзикулову нужна конкуренция в "Актобе"
Вчера
23:15
Футбол

Отсутствие конкурентов и регресс. Почему Покатилов не тащит "Кайрат"
Вчера
19:23
Футбол

Удары локтями, стычки и удаления на эмоциях. Как зарубались футболисты в матчах "Астаны" и "Кайрата"
Вчера
18:33
Футбол

Клуб КПЛ собрался вернуть своего воспитанника из-за странного трансфера
Вчера
17:43
Футбол

Забьет бывшему клубу? Абат Аймбетов готовится сыграть с "Кайратом"
Вчера
17:20
Футбол

Топ-5 важных игроков "Астаны", или кто вернул столичный клуб в лидеры КПЛ
Вчера
17:02
Футбол

Тренер "Тараза" нашел объяснение последним неудачам в КПЛ и обратился к болельщикам
Вчера
15:51
Футбол

Лучший бомбардир "Кайрата" вызван в сборную Гвинеи
Вчера
14:16
Футбол

Более опытные конкуренты и психология. Почему молодые вратари "Кайрата" и "Ордабасы" не играют в основе
Вчера
12:54
Футбол

Цифры, статистика и текущие серии. О чем нужно знать перед матчем "Астана" - "Кайрат"
Вчера
08:52
Футбол

Сколько миллиардов выделили ФК "Астана"? Клуб опубликовал отчет
20 мая
23:59
Футбол

Объявлено о трансфере казахстанского футболиста в "Кайрат"
20 мая
23:01
Футбол

В "Таразе" решили судьбу главного тренера после четырех поражений подряд
20 мая
21:32
Футбол

"Тараз" отказался отпускать лучшего бомбардира. Игрока хотел подписать участник еврокубков
20 мая
19:40
Футбол

Спаситель "Ордабасы", лидер "Астаны" и автор сенсации из "Жетысу". Символическая сборная 12-го тура КПЛ
20 мая
17:47
Футбол

"Они провели грамотную селекционную работу". Эксперт - о лидерстве "Астаны" и конкуренции от "Тобола"
20 мая
17:29
Футбол

Эсеола понадобился клубам КПЛ. "Кайрат" перевел форварда в первую лигу
20 мая
16:47
Футбол

"Кайсар" начал искать нового тренера. Известны условия для кандидатов
20 мая
16:10
Футбол

"Надеюсь, все получится". Жоао Пауло - о выступлении за сборную Казахстана, контракте и кризисе "Ордабасы"
20 мая
15:11
Футбол

Выстрел Байтаны, удар с лету и пушка от легионера "Актобе". Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2021
20 мая
14:52
Футбол

"Астана" рвется к титулу, "Кайрат" трясет. А "Тобол" тащат судьи? Обзор 12-го тура КПЛ
20 мая
14:30
Футбол

"Кайрат" лишился лидера на матч с "Астаной"
20 мая
13:45
Футбол

"Астана" и "Атырау" оштрафованы на 1,7 миллиона тенге, а "Окжетпесу" грозит перевод во вторую лигу
20 мая
11:46
Футбол

Уязвимые фланги обороны и качество игры с "Актобе". "Кайрат" прервал неудачную серию, но теперь его ждет "Астана"
20 мая
11:27
Футбол

Гол легионера "Атырау" ударом в девятку признан лучшим в 11-м туре КПЛ-2021
20 мая
09:35
Футбол

Фаворит Боранбаева. Потенциальный преемник Шпилевского стал ближе к "Кайрату"
20 мая
07:55
Футбол

Участник еврокубков от Казахстана уволит главного тренера? В клубе намечается чистка состава
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика