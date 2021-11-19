Дебютант КПЛ-2022 назначил нового директора

Новым директором ФК "Аксу" назначен Алихан Лесов. Об этом сообщает пресс-служба павлодарского клуба.

При этом пост руководителя покинул Жанат Камалиев, но он продолжит работу в структуре клуба в другой должности.

Отмечается, что Лесов имеет образование в сфере финансового менеджмента и маркетинга, работал в международном отделе Казахстанской федерации футбола.

Руководство области поставило перед ним ряд задач, в том числе необходимость привлечения инвесторов.

"Очень важно найти новых инвесторов для работы клуба в премьер-лиге. Также траты из бюджетных средств должны быть в открытом доступе. Прозрачность имеет важную роль. Ну и конечно, спортивные успехи в приоритете. Мы уверены, что знания, опыт и современные взгляды Алихана Мутабековича помогут достичь команде высоких результатов в предстоящем футбольном сезоне", - сказал президент областной федерации футбола Нурлан Дюсимбинов.

Напомним, что "Аксу" финишировал на первом месте в таблице первой лиги Казахстана и вышел в КПЛ-2022.