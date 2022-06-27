Дебютант европейской сборной близок к переходу в клуб КПЛ

Карагандинский "Шахтер" собирается подписаться нового футболиста из чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации БФ, защитник "Минска" Александр Позняк близок к переходу в состав "горняков".
На родине он также играл за "Динамо-Брест", "Городею", "Неман", солигорский "Шахтер", "Лиду". Еще защищал цвета македонского клуба "Работнички".
Вызывался в юношескую и молодежную сборные Беларуси, тогда как за национальную команду дебютировал в 2020 году в товарищеском матче против Болгарии. Данная игра пока единственная для него в майке главной сборной страны.
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