"Что-то во мне увидели". Новый тренер "Астаны" - о переговорах, трансферном бане, своей зарплате и других вариантах

Новый главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич рассказал о переговорах со столичным клубом, а также о желании сохранить в команде некоторых опытных футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Про "Астану"

- Когда стало ясно, что столичный клуб останется без тренера из-за ухода Андрея Тихонова, на меня вышли представители "Астаны". Я прилетел в Нур-Султан и провел переговоры с руководителями клуба - с его исполнительным и генеральным директорами. Нашли общий язык, тепло поговорили обо всем, большую часть разговора мы вели, конечно же, о футболе. В конце концов, сошлись на том, что стоит попробовать начать сотрудничество. Отрадно, что столь серьезный клуб заметил меня и предложил работу. Значит, что-то во мне увидели, и, наверное, используемые мной методы не остались незамеченными. Буду надеяться и стараться, чтобы мои навыки и умения шли на пользу команде, - приводит слова специалиста Meta-ratings.kz со ссылкой на его интервью YouTube-каналу Nursultan Qurman.

О слухах про другие клубы

- Меня часто связывали с другими командами, скажу так - некоторые слухи были оправданы, а некоторые - беспочвенны. Тем не менее, конкретно, кто-либо на меня не выходил и работу не предлагал, кроме, как вы знаете, вышеупомянутого варианта с "Астаной". Повторюсь, мы быстро обо всем договорились и ударили по рукам.

О трансферном бане "Астаны"

- Мы поднимали данную тему с руководством, и в личной беседе меня заверили, что данный вопрос решается менеджерами клуба. Думаю, я поговорю с Антонио Рукавиной и Жарко Томашевичем, попытаюсь уговорить их остаться в клубе еще на год и помочь команде. Повторюсь, что в ближайшее время прояснится ситуация со всеми игроками. Мне потребуется некоторое время, чтобы определиться со своим выбором.

О своей зарплате

- Раскрыть свой заработок в "Астане" не могу. Я доволен всем в Нур-Султане. Это отличная возможность прийти в столь титулованную команду. Я всегда старался прогрессировать и рассматривал каждый свой клуб в качестве шага верх по карьерной лестнице. Верю, что "Астана" поможет мне в дальнейшем развитии, а я, в свою очередь, смогу помочь ей стать лучше.

Напомним, что "Астана" объявила о назначении Благоевича 21 ноября. Контракт рассчитан на два сезона. Под руководством сербского специалиста "Каспий" завершил сезон в КПЛ-2021 на восьмом месте, в то время как астанчане финишировали вторыми.