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Четвертый клуб КПЛ остался без капитана

Также в лазарете были два игрока.

Четвертый клуб КПЛ остался без капитана
Илья Воротников. Фото: ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Защитник актауского "Каспия" Илья Воротников не сыграет в ближайших матчах КПЛ, сообщает Meta-ratings.kz.

​Капитан актаусцев по причине травмы уже пропустил четыре тура. У футболиста проблемы с мышцей, однако без надрыва. Он чувствует дискомфорт и не может в полную силу тренироваться. Сроки возвращения пока неизвестны.

Также в лазарете актауской команды были нападающий Рамазан Каримов и французский полузащитник Уаджди Сали, пропустившие встречу в Талдыкоргане, однако к следующему туру они будут в строю.

После 15 туров "Каспий", набрав 23 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице КПЛ.

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Метки:
Каспий Травма КПЛ-2021

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