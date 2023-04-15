"Четвертое место будет отличным результатом". Масудов - о состоянии "Кайрата", Шушеначеве и матче с "Астаной"

Известный казахстанский тренер Вахид Масудов в беседе с корреспондентом Vesti.kz обсудил положение нынешнего "Кайрата". В частности, он высказался о составе, новых молодых игроках и предположил, в какой части таблицы алматинцы финишируют по итогам сезона.
- Вахид Юнусович, нынешняя нестабильность "Кайрата" как в игре, так и по результатам связана исключительно с молодым возрастом многих игроков?
- Скорее, да, это молодая команда. Хотя есть Жоао Пауло, Артур Шушеначев, Виктор Васин, Сергей Кейлер - они все-таки уже немолодые. Но игровой зрелости команде не хватает, они привыкли к агрессивной манере игры, а если что-то идет не так, как с "Жетысу", то сразу возникают проблемы.
- Подобные перепады будут весь сезон или команда окрепнет?
- Молодости свойственна нестабильность, концентрации и опыта так или иначе не хватает. Ну и такие замены, как с "Жетысу": убирают Шушеначева и Жоао Пауло, они ведущие игроки в атаке, а их меняют на людей, которые меньше забивают, меньше влияют на игру.
- То есть, вы понимаете реакцию Артура, когда он недоволен при заменах?
- Он на старте сезона показал свою эффективность, тащил команду, забивал, отдавал. Парень растет, поэтому в игре с "Жетысу" глупо было убирать Артура и Жоао Пауло. Но я думаю, внутри команды они разберутся, но очевидно, что Артур хочет больше доверия, ведь он приносит результат.
- В последних двух играх у "Кайрата" выходил 18-летний нападающий Сейф Попов, вы работали с ним в юношеской сборной, могли бы дать на него характеристику?
- У него хороший потенциал, есть будущее. Но в прошедших матчах он немного потерялся, не показал тех качеств, на которые рассчитывали. Да, его можно подпускать к матчам основы, но необходимо выбирать правильный момент.
- Из игроков новый волны в академии "Кайрата" Попов - главный талант или есть другие игроки, которых вы бы отметили?
- Я бы не сказал, что Попов - главный талант. Почему-то не выходит Ян Труфанов, не знаю, по каким причинам он не попадает, но его бы тоже стоило попробовать. Есть еще неплохие игроки 2003-2004 года рождения, постепенно их тоже стоит пробовать.
- Что вы ожидаете от ближайшего матча "Кайрата" с "Астаной"?
- Тяжелый матч для "Кайрата". У "Астаны" состав по квалификации игроков намного превосходит состав "Кайрата". Алматинцам надо будет мобилизовать все силы, чтобы зацепить хоть какие-то очки в этой игре.
- В целом, на каком месте "Кайрат" способен финишировать в этом сезоне?
- Скорее, в середине турнирной таблицы. Это связано с тем, что сейчас в клубе нет главного "игрока" - Кайрата Боранбаева. Он мог бы настроить и придать импульс команде.
- Вы предполагаете, что "Кайрат" не сможет повторить даже прошлогодний результата и упадет ниже четвертого места?
- Скажу так, если они займут четвертое место - это будет отличный результат.
Напомним, что по итогам пяти туров чемпионата Казахстана-2023 "Кайрат" набрал восемь очков. В следующей игре команда Кирилла Кекера встретится с "Астаной", матч пройдет 16 апреля на "Астана Арене".
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