Чемпион КПЛ-2020 нашел новый клуб после ухода из "Кайрата"

Польский футболист Конрад Вжесиньски вернулся на родину и подписал контракт с "Ягеллонией". Об этом сообщает пресс-служба клуба из города Белосток.

Отмечается, что соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Последним клубом 27-летнего Вжесиньски стал "Кайрат", за который он играл с 2019 года, тогда как в 2020-м помог алматинцам впервые за 16 лет выиграть чемпионство в КПЛ. Всего за "желто-черных", состав которых покинул в декабре, сыграл 43 матча, забив шесть голов и отдав 11 ассистов.

"Ягеллония" занимает 12-е место из 16 в текущем чемпионате Польши, набрав 25 очков в 21 матче.

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