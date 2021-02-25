Чемпион Казахстана, игрок сборной и адаптированность к КПЛ. Почему оправдана ставка на выходцев из чемпионата Беларуси

Клубы КПЛ перед сезоном 2021 года не стали изменять своим предпочтениям, обратив внимание на чемпионат Беларуси, и подписали несколько качественных игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как в предыдущем сезоне представители высшей лиги этой страны проявили себя в Казахстане, и на основе этого делает вывод, что нынешним новичкам без труда удастся адаптироваться в премьер-лиге.

В КПЛ-2020 клубы из белорусской высшей лиги привлекли 16 игроков. По три футболиста подписали "Жетысу", "Шахтер" и "Каспий". По два - "Окжетпес" и "Кызыл-Жар СК" и по одному - "Астана", "Кайрат" и "Тараз".

Почти все сумели закрепиться в премьер-лиге и стать основными игроками своих клубов. Так, экс-игрок солигорского "Шахтера" Макс Эбонг прочно занял место в центре поля у "Астаны" и в 2020 году окончательно утвердился в роли игрока сборной Беларуси.

А вингер сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, выступавший за "Неман", стал с "Кайратом" чемпионом страны. Он принял самое деятельное участие в триумфе алматинского клуба.

Кроме того, все новички "Жетысу" - самого белорусского клуба КПЛ-2020 - Вадим Побудей, Андрей Залеский и Егор Зубович, присоединившиеся к своим землякам Никите Наумову и Андрею Лебедеву, были на первых ролях в талдыкорганской команде.

В "Шахтере" два из трех экс-представителей этой страны, Дмитрий Ятченко и Сослан Такулов, также оказались востребованными.

Кокшетауский "Окжетпес" задействовал Алексея Гавриловича и Марко Обрадовича. Но, несмотря на их вклад, результаты синегорцев оказались плачевными, они покинули премьер-лигу.

Российский защитник Игорь Губанов, выступавший за "Слуцк", в прошлом сезоне защищал цвета "Кызыл-Жар СК" и заслужил право продлить контракт с петропавловцами.

За "Каспий" играли два из трех экс-участников чемпионата Беларуси - серб Стефан Букорац и россиянин Лайонел Адамс.

Таким образом, даже на примере прошлого сезона понятно, что большинство бывших представителей белорусских клубов безболезненно адаптируются в Казахстане и ставка на них вполне оправдана.

Напомним, в новом сезоне КПЛ примут участие 14 команд. Помимо "Атырау" и "Актобе", выигравших свои конференции в первой лиге в предыдущем году, кандидатами на участие в высшем дивизионе являются "Арыс" из Туркестанской области и уральский "Акжайык".

Фото: ФК "Астана"©

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