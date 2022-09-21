Бывший тренер "Актобе" остался без работы

Алексей Бага из Беларуси уволен с поста главного тренера "Сумгаита". Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского футбольного клуба.

Отмечается, что контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Сумгаит" в семи играх чемпионата страны потерпел четыре поражения при трех ничьих, расположившись с тремя очками на восьмом месте из десяти.

41-летний Бага известен казахстанским любителям футбола по непродолжительной работе в "Актобе". В начале 2021 года он принял "красно-белых", а уже в мае ушел в отставку.

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