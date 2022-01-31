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Бывший игрок "Кайрата" не подошел дебютанту КПЛ

Бывший игрок "Кайрата" не подошел дебютанту КПЛ
©euro.com.ua. Владислав Нехтий
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Украинские футболисты Богдан Оринчак и Владислав Нехтий, проходившие просмотр в "Аксу", не подошли главному тренеру Руслану Костышину и уже покинули расположение павлодарского клуба, сообщает телеграм-канал "Атакующий Автобус".

Последним клубом Богдана было "Полесье" из Житомира, а Владислав с 2020 года выступал за харьковский "Металлист". При этом Нехтий знаком казахстанским болельщикам по играм за "Кайрат" (2013-2014) и "Кайсар" (2014-2015).

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".

Костышин официально принял команду 19 января. Позднее был представлен новый тренерский штаб.


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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Аксу ФК

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