Бывший игрок "Кайрата" не подошел дебютанту КПЛ

Украинские футболисты Богдан Оринчак и Владислав Нехтий, проходившие просмотр в "Аксу", не подошли главному тренеру Руслану Костышину и уже покинули расположение павлодарского клуба, сообщает телеграм-канал "Атакующий Автобус".

Последним клубом Богдана было "Полесье" из Житомира, а Владислав с 2020 года выступал за харьковский "Металлист". При этом Нехтий знаком казахстанским болельщикам по играм за "Кайрат" (2013-2014) и "Кайсар" (2014-2015).

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".

Костышин официально принял команду 19 января. Позднее был представлен новый тренерский штаб.