Бывший футболист сборной Румынии определился с новым клубом в КПЛ

Состав талдыкорганского "Жетысу" перед стартом нового сезона в КПЛ пополнил румынский футболист Габриэл Энаке. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

30-летний Энаке сезон 2020 года начинал в петропавловском "Кызыл-Жар СК". Однако, сыграв за петропавловский клуб всего пять игр, покинул чемпионат Казахстана и перебрался в румынский клуб "Стяуа", за который впоследствии провел всего один матч.

Энаке может сыграть на флангах обороны и полузащиты. До приезда в КПЛ выступал за румынские клубы "Астара", "Стяуа", "Дунэря Кэлэраши", казанский "Рубин" и сербский "Партизан". За сборную Румынии провел пять матчей.

Напомним, что "Жетысу" завершил предыдущий сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.

КПЛ-2021 стартует 13 марта, в этот день "Жетысу" сыграет с "Кайратом", который в прошлом году выиграл "золото" впервые за 16 лет. Более подробно с календарем игр чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.

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