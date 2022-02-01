Бывший бомбардир "Кайрата" близок к возвращению в КПЛ

Как стало известно Vesti.kz, экс-форвард "Кайрата" и "Акжайыка" Адеринсола Эсеола может вернуться в чемпионат Казахстана.

По имеющейся информации, украинец получил несколько предложений от клубов КПЛ. Но пока наибольшая конкретика исходит от одного из участников еврокубков. Эсеола взял паузу на размышление.

В КПЛ украинский форвард выступал в сезонах 2018-2021. В составе "Акжайыка" Эсеола забил восемь голов в 13 матчах, а за "Кайрат" он отличился 38 раз в 84 встречах. В сезоне-2018 украинец с 17 мячами стал одним из лучших бомбардиров, а в КПЛ-2019 разделил это звание с лидером "Астаны" Марином Томасовым. Оба игрока забили по 19 голов. В свое время экспертами высказывалась мысль о его приглашении в сборную Украины.

В 2021 году Эсеола вернулся в чемпионат Украины, где присоединился к "Ворксле". В конце декабря он покинул клуб из Полтавы.