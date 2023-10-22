"Было обидно читать, что я не вернусь в футбол". Полузащитник "Кайрата" - о восстановлении после тяжелой травмы

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев рассказал о периоде восстановления после тяжелой травмы. В недавнем матче 25-го тура КПЛ с "Аксу" он впервые с мая вышел на поле.

"Я был рад вернуться на поле, ждал этого момента достаточно долго. Плюс во время выхода все поддержали меня аплодисментами – это дополнительно зарядило меня. Кирилл Сергеевич перед выходом сказал, что у меня много эмоций и адреналина, и что нужно это сдерживать, выходить на поле с "холодной" головой. Сказали, чтобы я играл аккуратнее. Был ли страх при единоборствах? Пока такого не было. Думаю, не страх, но определенная осторожность теперь есть. Сколько мне играть в защитном шлеме? Точно не знаю. Думаю, пока кость не окрепнет. Мне не ставили специальную пластину в череп, поэтому придется играть в шлеме.

Хочу сказать большое спасибо тем, кто поддерживал меня. Моим партнерам по команде, медицинскому штабу, тренерам, руководству клуба, а также всей футбольной общественности, кто переживал за меня. Спасибо команде, что вышли в футболках с моим именем и Славе Швыреву, который посвятил мне свой забитый мяч. Отдельное спасибо моему близкому – Даке (смеется). Бывало и такое, что кто-то писал в соцсетях, мол, после такой травмы я не смогу вернуться в футбол. Было обидно читать такое, но с другой стороны это мотивировало меня доказать обратное", - заявил Буранчиев в интервью пресс-службе алматинского клуба.

Напомним, что 14 мая в домашнем матче с "Актобе" Буранчиев столкнулся с соперником и потерял сознание. В тот день он был экстренно прооперирован.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта