"Было обидно читать, что я не вернусь в футбол". Полузащитник "Кайрата" - о восстановлении после тяжелой травмы

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев рассказал о периоде восстановления после тяжелой травмы. В недавнем матче 25-го тура КПЛ с "Аксу" он впервые с мая вышел на поле.
"Я был рад вернуться на поле, ждал этого момента достаточно долго. Плюс во время выхода все поддержали меня аплодисментами – это дополнительно зарядило меня. Кирилл Сергеевич перед выходом сказал, что у меня много эмоций и адреналина, и что нужно это сдерживать, выходить на поле с "холодной" головой. Сказали, чтобы я играл аккуратнее. Был ли страх при единоборствах? Пока такого не было. Думаю, не страх, но определенная осторожность теперь есть. Сколько мне играть в защитном шлеме? Точно не знаю. Думаю, пока кость не окрепнет. Мне не ставили специальную пластину в череп, поэтому придется играть в шлеме.
Хочу сказать большое спасибо тем, кто поддерживал меня. Моим партнерам по команде, медицинскому штабу, тренерам, руководству клуба, а также всей футбольной общественности, кто переживал за меня. Спасибо команде, что вышли в футболках с моим именем и Славе Швыреву, который посвятил мне свой забитый мяч. Отдельное спасибо моему близкому – Даке (смеется). Бывало и такое, что кто-то писал в соцсетях, мол, после такой травмы я не смогу вернуться в футбол. Было обидно читать такое, но с другой стороны это мотивировало меня доказать обратное", - заявил Буранчиев в интервью пресс-службе алматинского клуба.
Напомним, что 14 мая в домашнем матче с "Актобе" Буранчиев столкнулся с соперником и потерял сознание. В тот день он был экстренно прооперирован.
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