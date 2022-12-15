"Будто в 90-е годы вернулся!". Иностранный тренер - о долгах и работе в Казахстане

Молдавский тренер Игорь Пикущак дал интервью сайту SPORTS.md, в котором поделился своим мнением о рабочем опыте в уходящем году в армянском "Ноа" и казахстанском "Акжайыке".

Уральский клуб финишировал на последнем, 14-м месте в КПЛ-2022 и вылетел в первую лигу.

- В 2022 году вы тренировали "Ноа" в Армении и "Акжайык" в Казахстане. Как в целом оцените уходящий год для себя?

- Весной принял "Ноа", и там был непростой период. Команда находилась в сложном психологическом состоянии, в связи с различными обстоятельствами в клубе были задержки по зарплате, также в составе было приличное количество игроков с травмами. Но в целом этот период можно оценить позитивно, так как в 11 сыгранных матчах мы набрали 15 очков, дважды обыграли один из лучших клубов страны - "Алашкерт", а также действовавшего на тот момент чемпиона - "Арарат-Армению".

Мы быстро адаптировались к рабочим условиям и отработали достойно.

В "Акжайыке" - уже был новый опыт. Другая страна, менталитет, бытовые условия, инфраструктура - все отличается! Этот период я назову достаточно тяжелым. В чемпионате мы провалились, а в Кубке наоборот - создали историю для клуба, ведь до этого "Акжайык" ни разу даже в четвертьфинале не выступал.

В целом есть положительные и отрицательные моменты, но это все бесценный опыт.

- В интервью перед финалом Кубка Казахстана вы говорили, что временами в составе "Акжайыка" были травмированы около 80 процентов игроков. Это ли не основная причина того, что у вас и вашего тренерского штаба не получилось спасти "Акжайык" от вылета?

- Первые туры после перерыва и начало кубковой стадии мы провели достаточно хорошо - в восьми матчах одержали шесть побед и один раз была ничья.

Потом мы выиграли у местного топ-клуба "Кайрат", и после этого все начали болеть! Кто-то даже дважды за месяц. В том числе и тренеры. Это очень повлияло, но это не отговорки. Ответственность с себя не снимаю. Убежден, на результат повлияли более существенные моменты со стороны клуба!

- В футбольных кругах говорят о большом непрофессионализме и проблемах в казахстанском футболе, о внутренней коррупции, о так называемых "откатах" от футболистов директорам или тренерам, а также о коррумпированности судей. На эти существенные моменты вы намекаете?

- Дыма без огня не бывает! О других клубах не скажу, но в "Акжайыке" действительно профессионализма мало. Был только тренерский состав укомплектован нормально. Были еще один доктор, один массажист и администратор - это все на 26 футболистов команды, и этого мало.

Не скажу, что клуб не хотел улучшить что-то. Думаю, повлияло то, что финансирование бюджетное.

Про коррупцию у меня фактов нет, только слухи. Я пришел в клуб заниматься футболом и постараться сохранить его в премьер-лиге. Но были непонятные, сложные моменты. К примеру, был случай стычки тренеров с болельщиками, и тут клуб не смог обеспечить для нас безопасность. Чувствовал себя так, будто в 90-е годы вернулся!

Но, если говорить об уровне чемпионата, то оцениваю его высоко. В чемпионате Казахстана много хороших игроков!

- Разве бюджетные деньги - это плохо? В России тоже ведь много бюджетных денег, но клубы развиваются.

- Не скажу, что плохо, главное - чтобы они выплачивались и использовались по назначению! В этом и суть, когда деньги доходят до клуба и далее до команды. Могу сказать, что на сегодняшний день с нами еще не до конца рассчитались.

Напомним, что в первую лигу также отправился туркестанский "Туран", тогда как в премьер-лигу вышли кокшетауский "Окжетпес" и кызылординский "Кайсар".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса