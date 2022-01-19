Бразильский защитник перешел в клуб КПЛ

Футбольный клуб "Атырау" подписал контракт с бразильским центральным защитником Матеусом Бисси, сообщает Meta-ratings.kz. 30-летний игрок обороны перешел в состав "нефтяников" из литовского "Паневежиса".

Чемпионат Литвы далеко не единственный в карьере Матеуса. С тех пор, как он в 18-летнем возрасте покинул пределы родины, успел поиграть за мальтийскую "Биркиркару", польский "Ракув", португальский "Туризенсе", болгарскую "Славию", бахрейнский "аль-Мухаррак", а также литовские "Стумбрас" и "Бангу", которая была его первой командой в Европе.

Защитник должен присоединиться к "Атырау" на УТС в Турции, куда "нефтяники" вылетели 19 января. Бисси будет не единственным представителем Бразилии в команде, ранее контракт с клубом продлил его соотечественник Алекс Бруно.