Бразильский нападающий нашел новый клуб после отъезда из Казахстана

Бывший форвард "Атырау" Аллеф присоединился к ульяновской "Волге", выступающей в первой российской лиге. Об этом сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

Аллеф известен по выступлениям за "Балтику" (2019-2021). В составе калининградцев в рамках первой лиги бразилец забил 15 мячей в 43 матчах, после чего уехал в казахстанский "Атырау", который покинул в июле прошлого года и с тех пор находился в статусе свободного агента.

"В квалификации Аллефа вопросов нет, вопрос в том, как у него со здоровьем. Зимой прошлого года его после операции хотела вернуть "Балтика", но в итоге так и не подписала по медпоказаниям", - пишет источник.

"Волга" занимает предпоследнее, 17-е место в таблице, набрав 15 очков в 20 матчах.

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