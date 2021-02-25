Бразильский футболист прибыл в клуб КПЛ

Бразильский полузащитник Жиан Мартинс прибыл на просмотр в "Атырау", сообщает Meta-ratings.kz.

Последние два сезона 27-летний опорный полузащитник играл в чемпионате Казахстана, защищая цвета "Тараза" и "Окжетпеса". По итогам сезона-2020 кокшетауский клуб, за который выступал Мартинс, занял предпоследнее место и покинул высший дивизион. По окончании сезона бразилец покинул клуб и находился поисках новой команды.

На днях Мартинс присоединился к сборам "нефтяников". Решение по футболисту тренерский штаб "Атырау" примет до конца текущих сборов.

Карьеру Мартинс начал на родине в "Гремио Бразил", а с 2013 года играл в Португалии. Опорник провел по два сезона за "Санжоаненсе" и "Униан Мадейру", а затем выступал год в "Пасуш де Феррейре". В высшей лиге Португалии на его счету два гола в 43 матчах.

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