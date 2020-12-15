Болельщики выбрали лучшего футболиста "Астаны" в КПЛ-2020

Полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян признан лучшим игроком ФК "Астана" в сезоне КПЛ-2020, сообщается на сайте клуба.

Он набрал наибольшее количество голосов болельщиков, которые в два этапа определяли победителя в социальных сетях.

"Барсегян лишь в этом сезоне перешел в "Астану", но сумел в себя влюбить болельщиков своей открытостью и успешным выступлением на поле", - говорится в сообщении клуба.

Армянин провел в КПЛ-2020 19 игр, в которых отметился тремя забитыми голами и пятью результативными передачами, при этом став лидером команды по заработанным на себе нарушениям, в том числе внутри штрафной площади.

Второе место разделили лучший бомбардир команды Марин Томасов и капитан - вратарь Ненад Эрич. В пятерку также вошли Абзал Бейсебеков и Макс Эбонг.

Напомним, "Астана" в КПЛ-2020 после шестилетнего чемпионства заняла лишь третье место.