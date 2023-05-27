Болельщикам "Актобе" сообщили хорошие новости

Стадион ФК "Актобе" готов принимать матчи КПЛ, сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAL". Ближайшей на ней станет игра против "Шахтера".

"Стадион ждет проведения матчей ФК "Актобе".

В Актобе завершились строительные работы по ремонту Центрального стадиона, совсем скоро узнаем насколько качественно.

Аким актюбинской области Ералы Тугжанов специально посетил арену с проверкой.

Приведены в порядок раздевалки и мед.кабинет, санфаянсу тоже уделили время. Также частично отремонтировали посадочные места и обновили газон. Работы проведены в рамках договоренностей с рядом социально-ориентированных компаний региона.

Ближайший матч "Актобе" уже проведет на "Центральном" против гостей из Караганды", - пишет паблик.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 12 9 1 2 17-11 28 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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