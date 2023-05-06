Битва "Тобола" и "Кайрата" и еще три интригующих матча. Прямая трансляция матчей восьмого тура КПЛ

Сегодня пройдут четыре матча восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
В 17:00 по времени Астаны начнется противостояние костанайского "Тобола" и алматинского "Кайрата". В то же время "Актобе" дома примет "Аксу". В 19:00 в столице "Астана" проэкзаменует "Мактаарал", а в 21:00 "Ордабасы" в Шымкенте встретится с "Кайсаром".
Прямая трансляция матчей будет проведена телеканалом Qazsport и ПФЛК-ТВ.
Также за результатами матчей можно следить здесь.
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