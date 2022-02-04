Бакаев и другие. Дебютант КПЛ просматривает ряд новых игроков

Целый ряд игроков проходят просмотр в павлодарском "Аксу", сообщает KazFootball.kz. В расположении команды на учебно-тренировочных сборах в Турции находятся Дмитрий Бачек, Кайрат Жыргалбек уулу, Михаил Бакаев, Ислам Жилов и Жаслан Каиркенов.

Бачек с августа прошлого года выступал за "Антекеру" из четвертого дивизиона Испании. Сыграл пять матчей, а конкретнее - всего 84 минуты, изредка выходя в концовке второго тайма. Также молодой футболист в январе проходил просмотр в "Актобе", но не подошел тренерскому штабу "красно-белых".

Жыргалбек уулу является игроком сборной Кыргызстана. В прошлом сезоне выступал за "Дордой", но в январе 2022-го покинул команду.

Бакаев - экс-игрок "Кайрата". Последние два сезона играл за карагандинский "Шахтер". В составе "горняков" 34-летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

Жилов долгое время выступал в России. Играл в таких клубах, как "Спартак Нальчик", "Анжи", "Зенит-2" и "Екатеринодар". Последним клубом защитника был "Машук-КМВ", за который он провел 11 матчей в ФНЛ-2.

Каиркенов прошлый сезон на правах аренды провел в составе "Атырау". Всего за "нефтяников" сыграл 23 матча, забил один гол и отдал два ассиста. Права на игрока принадлежат столичной "Астане".

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу". 19 января клуб принял новый тренер.