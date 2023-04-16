Бабаян прокомментировал сенсационный результат матча "Астана" - "Кайрат"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян поделился впечатлениями от матча с "Кайратом" в шестом туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Его команда у себя дома уступила принципиальным соперникам со счетом 0:3, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч, прошедший на "Астана Арене", завершился разгромной победой алматинцев. Сначала два гола на своей счет записал бразильский форвард гостей Жоао Пауло, а затем отличился и Дмитрий Сергеев.
- Конечно, на первых минутах пропустили гол вследствие своих ошибок, мотивировали соперников, которые потом играли по счету. У нас были моменты в обоих таймах, где мы не забивали в пустые ворота. В обороне играли очень плохо, а второй и третий пропустили после того, как увлеклись в нападении. Играть дома так нельзя, нас пришли поддержать болельщики. В первую очередь хочу попросить прощения у них. Не доработали, а в конце уже не смогли вернуться в игру.
- Почему Томасов с такой формой до сих пор играет?
- Он провел очень хороший матч против "Тобола", где был лидером. Сейчас была острота от него, приходил туда, куда должен был. Вся опасность исходила от него.
- Уровень Чондрича вызывает вопросы. Зачем играть вратарю-легионеру, если есть свой, Заруцкий, который не хуже?
- В первых двух голах его вины не было. Эта позиция не обсуждается, я ему доверяю. Меня беспокоит другое, как давали пространство Пауло, давали бить. Интересует игра команды в обороне в целом, а не про отдельных игроков.
- Сколько еще мячей в одной игре должен пропустить Чондрич, чтобы вы доверили Заруцкому?
- Вы должны понимать, что если команда пропускает, то это не вина одного вратаря. Тут вопрос ко всей команде, как она обороняется. Не нужно кого-то одного делать крайним. Йосип выдавал хорошие матчи, делал сейвы, он играет не случайно. Но дома пропускать три - стыдно, должно быть, нам всем.
- Второй раз мы проигрываем прямым конкурентам разгромно дома. Может, стоит посадить Томасова в запас, хотя бы на одну игру?
- Мы должны глубоко и правильно проанализировать все, а не на эмоциях винить кого-то одного. После анализа мы примем решение.
После шестого тура в активе "Астаны" осталось 12 очков, это второе поражение подопечных Бабаяна в чемпионате. Что касается "Кайрата", то теперь у команды 11 очков в зачете.
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