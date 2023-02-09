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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бабаян остался недоволен игрой "Астаны" и захотел подписать новых футболистов

Бабаян остался недоволен игрой "Астаны" и захотел подписать новых футболистов
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги товарищеского матча с украинской "Ворсклой". Спарринг прошел в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции и завершился со счетом 0:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый тур нового сезона в КПЛ намечен на 4-5 марта. "Астана" стартует домашним матчем с "Шахтером".

- Соперник был свежее, быстрее и агрессивнее нас, больше владел инициативой. Наверное, в силу того, что на данном этапе они лучше готовы, а наша игра мне абсолютно не понравилась. Я понимаю, что мы находимся под нагрузками и есть усталость, но в любом случае я сказал ребятам о том, что вне зависимости от этих факторов они должны выполнять те требования, которые ставит перед ними тренерский штаб. 

Также не было той компактности, организации в обороне и было много брака в простых ситуациях. На данном этапе очень важно уметь играть под нагрузками, сохранять баланс и дисциплину. Этого, к сожалению, не было, но у нас есть еще время. Каждый следующий матч будет еще сложнее, футболисты должны быстрее адаптироваться, выполнять свои функции и только так мы будем расти и делать следующие шаги, - приводит его слова пресс-служба столичного клуба. 

- Эту игру с первых минут начал Саламат Жумабеков, во втором тайме присоединился Руслан Киргетов. Как вам игра молодых футболистов и в целом их выступление на сборах в Турции?

- Это еще совсем молодые футболисты. Им еще нужно много работать, и сейчас у нас идет нехватка игроков: к сожалению, команду покинули Педро Эуженио и Килан Лебон, нам остро не хватает вингеров, отсюда приходится использовать футболистов не на своих позициях. Например, тот же Жумабеков обычно играет больше в центральной зоне, но сейчас нам не хватает людей и ставим его на эту позицию. Мы нуждаемся в усилении, нам нужно еще минимум 3-4 новых футболиста для того, чтобы создать конкуренцию в команде и решать большие задачи.

Напомним, что за всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК Бабаян Григорий

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