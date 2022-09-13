Автор хет-трика из "Кайрата" высказался о победе над "Тураном"

Нападающий "Кайрата" Жоао Пауло высказался о победе алматинцев в матче 19-го тура КПЛ над "Тураном" (3:1), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-черных". Бразильский легионер оформил хет-трик в этом матче.

"Несмотря на итоговый счет, матч получился трудным. У "Турана" хорошая команда, и плюсом ко всему они играли в родных стенах при поддержке своих болельщиков, что придавало им сил. Мы же, в свою очередь, играли очень здорово, использовали свои возможности и забили голы, что позволило нам выиграть эту встречу.

Я очень рад возможности помочь своей команде. Отдельно хотел бы поблагодарить всех своих партнеров и тренерский штаб. Этот хет-трик - результат плодотворных тренировок всей команды.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших болельщиков поддержать нас в следующем матче против "Ордабасы", чтобы помочь нам добыть победу!" - отметил бразилец.

На счету Жоао шесть мячей в КПЛ-2022. Он сравнялся с лучшим бомбардиром клуба Хосе Канте, который перешел в китайский клуб.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39 2 Астана 19 11 4 4 42-17 37 3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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