Автор хет-трика из "Кайрата" высказался о победе над "Тураном"

Нападающий "Кайрата" Жоао Пауло высказался о победе алматинцев в матче 19-го тура КПЛ над "Тураном" (3:1), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-черных". Бразильский легионер оформил хет-трик в этом матче.
"Несмотря на итоговый счет, матч получился трудным. У "Турана" хорошая команда, и плюсом ко всему они играли в родных стенах при поддержке своих болельщиков, что придавало им сил. Мы же, в свою очередь, играли очень здорово, использовали свои возможности и забили голы, что позволило нам выиграть эту встречу.
Я очень рад возможности помочь своей команде. Отдельно хотел бы поблагодарить всех своих партнеров и тренерский штаб. Этот хет-трик - результат плодотворных тренировок всей команды.
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших болельщиков поддержать нас в следующем матче против "Ордабасы", чтобы помочь нам добыть победу!" - отметил бразилец.
На счету Жоао шесть мячей в КПЛ-2022. Он сравнялся с лучшим бомбардиром клуба Хосе Канте, который перешел в китайский клуб.
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