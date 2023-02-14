Автор гола в ворота сборной Нидерландов будет работать тренером в первой лиге

Известный в прошлом казахстанский защитник Ренат Абдулин присоединился к расположению "Турана" на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Завершивший в 2019 году карьеру 40-летний ветеран будет работать в тренерском штабе молдаванина Игоря Пикущака в туркестанском клубе. Вместе с ним будут работать экс-игроки сборной Казахстана Олег Воскобойников, Александр Фамильцев и бывший форвард "Астаны" и "Тобола" Игорь Бугаев из Молдовы. Также должность спортивного директора клуба занимает один из лучших бомбардиров в истории КПЛ Мурат Тлешев.

Ранее Абдулин выступал в таких клубах, как "Кайрат", "Восток", "Астана", "Локомотив", "Тобол", "Кайсар", "Ордабасы" и других. Широкую известность получил после гола в ворота сборной Нидерландов в квалификации чемпионата Европы-2016. Тогда ворота "оранжевых" защищал будущий голкипер "Барселоны" Яспер Силессен. Абдулин открыл счет в первом тайме, однако затем хозяева поля ответили тремя забитыми голами (3:1). Всего за сборную Казахстана он сыграл 30 матчей и забил два гола.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы