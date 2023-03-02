Автобренд Chery стал спонсором футбольного клуба "Астана"

1 марта 2023 года на стадионе "Астана Арена" состоялось торжественное подписание соглашения о партнерстве между футбольным клубом "Астана" и официальным дистрибьютором Chery в Казахстане – компанией First Motor Group, входящей в состав "Астана Моторс".

Партнерство со спортивными командами – часть глобальной инициативы концерна Chery. В прошлом подобные контракты региональные представительства бренда подписывали с бразильским клубом "Сантос", эквадорским "Индепендьенте дель Валье", чилийским "Универсидад Католика" и российским "Спартаком". А в 2022 году бренд стал автомобильным партнером чемпионата мира по футболу в Катаре.

В приветственном слове генеральный директор футбольного клуба "Астана" Арслан Беспаев рассказал об ожиданиях от нового партнерства: "Мои ребята – настоящие бойцы, выкладываются на полную, но хорошие результаты требуют не только личных усилий, но и финансовой поддержки. Я уверен, что сотрудничество с авторитетным концерном добавит спортивных амбиций команде, и вместе мы добьемся больших и громких побед".

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о финансировании уставной деятельности футбольного клуба "Астана" в размере 100 миллионов тенге в обмен на информационные и имиджевые коллаборации с Chery.

Нурлан Шамгонов, директор First Motor Group, отметил в своем выступлении, что "поддержка спорта – важная составляющая социальной политики бренда. Спорт объединяет страны и континенты, несет дух здорового соперничества. Это идеально соответствует ценностям и концерна Chery, и "Астана моторс", дочерней компанией которой мы являемся". Спортивную инициативу также прокомментировала Айгуль Темешова, директор по маркетингу First Motor Group: "Мы видим в этом сотрудничестве большой потенциал. Соглашение позволит привлечь автолюбителей к спортивной жизни в Казахстане, популяризировать спорт, сделать звездами наших игроков и, конечно, рассказать широкой аудитории клуба, его фанатам о преимуществах автомобилей Chery".

Стоит отметить, что бренд Chery официально пришел на казахстанский рынок в 2021 году и уже завоевал не только симпатии казахстанцев, но и заметную долю рынка среди других брендов Поднебесной. Так, согласно официальной статистике АКАБ, за 2022 год бренд реализовал более 4,4 тысячи автомобилей, занял 38 процентов в "китайском" сегменте автомобильного рынка РК и поднялся на шестую позицию в топ-10 самых популярных автобрендов в Казахстане.

В планах на 2023 год – попасть в топ-5 самых продаваемых брендов в РК и развивать социальное направление, в сфере инклюзивности в том числе. Первые шаги в этом направлении казахстанская дистрибуция Chery сделала в декабре 2022-го, подарив ассоциации инвалидов "ЕРЗИ" семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO.

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