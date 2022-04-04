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Аутсайдер КПЛ подписал новичка перед матчем с "Кайратом"

Аутсайдер КПЛ подписал новичка перед матчем с "Кайратом"
©ФК "Акжайык"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

ФК "Акжайык" объявил о подписании контракта с украинским легионером Максимом Каленчуком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний полузащитник ранее выступал на родине в таких клубах, как "Александрия", "Велес" и "Львов", а также защищал цвета белорусского "Витебска".

Последним клубом футболиста были украинские "Черкасы", за которые он не провел ни одного матча.

Напомним, "Акжайык", который сегодня, 4 апреля, в рамках четвертого тура КПЛ-2022 примет "Кайрат", занимает последнее,  14-е место в таблице. Уральцы еще не набрали очков.

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Метки:
Акжайык ФК КПЛ Футбольные трансферы

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