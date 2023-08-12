"Атырау" победил "Каспий" в КПЛ и приблизился к зоне еврокубков

"Атырау" обыграл "Каспи" в западноказахстанском дерби и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

В родных стенах команда добилась успеха благодаря единственному голу российского легионера Евгения Козлова. К слову мяч для полузащитника стал шестым в сезоне.

Теперь на счету "Атырау" 28 очков и он лишь на балл отстает от "Кызылжар-СК" и "Кайрата", идущих в шаге от еврокубковой зоны.

В свою очередь, "Каспий" с 14 баллами остался на 12-ой позиции.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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