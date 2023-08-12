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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Атырау" победил "Каспий" в КПЛ и приблизился к зоне еврокубков

"Атырау" победил "Каспий" в КПЛ и приблизился к зоне еврокубков
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"Атырау" обыграл "Каспи" в западноказахстанском дерби и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

В родных стенах команда добилась успеха благодаря единственному голу российского легионера Евгения Козлова. К слову мяч для полузащитника стал шестым в сезоне.

Теперь на счету "Атырау" 28 очков и он лишь на балл отстает от "Кызылжар-СК" и "Кайрата", идущих в шаге от еврокубковой зоны.

В свою очередь, "Каспий" с 14 баллами остался на 12-ой позиции.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38
4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26
7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24
8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

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Метки:
Атырау ФК Каспий КПЛ

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