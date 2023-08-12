"Атырау" победил "Каспий" в КПЛ и приблизился к зоне еврокубков

"Атырау" обыграл "Каспи" в западноказахстанском дерби и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
В родных стенах команда добилась успеха благодаря единственному голу российского легионера Евгения Козлова. К слову мяч для полузащитника стал шестым в сезоне.
Теперь на счету "Атырау" 28 очков и он лишь на балл отстает от "Кызылжар-СК" и "Кайрата", идущих в шаге от еврокубковой зоны.
В свою очередь, "Каспий" с 14 баллами остался на 12-ой позиции.
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