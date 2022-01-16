"Атырау" определился с голкипером и подписал новичка

Армянский голкипер Арам Айрапетян согласился на снижение зарплаты и продлил контракт с "Атырау", сообщает Meta-ratings.kz.

35-летний вратарь в прошлом сезоне был основным стражем ворот "нефтяников", в 22 матчах он пропустил 29 мячей. Новое руководство клуба предложило ему соглашение с понижением финансовых условий на 40 процентов, и Айрапетян решил принять его.

Кроме того, "Атырау" подписал контракт с российским защитником Сосланом Такуловым, в минувшем сезоне выступавшим за "Акжайык". Возможности Такулова хорошо известны главному тренеру "нефтяников" Константину Горовенко по работе в "Шахтере" в сезоне-2020.