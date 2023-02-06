Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

В "Астане" рассказали о провокации от узбекского клуба и оценили новичка за 2,5 миллиона евро

В "Астане" рассказали о провокации от узбекского клуба и оценили новичка за 2,5 миллиона евро
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал итоги товарищеского матча с узбекской "Бухарой" (3:1) на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отметил, что было много грязной игры со стороны соперника, но, несмотря на это, его команда проявила себя с лучшей стороны.

- Это был наш первый спарринг на вторых сборах. Мы продолжаем работать над физическими кондициями, уделяем большое внимание тактическим аспектам игры, организации игры во всех фазах. Распределили игровое время для каждого футболиста, учитывая его текущее состояние. 

В целом, учитывая как складывался первый тайм, я остался доволен. Команда двигалась, был порядок и организация до определенного времени была неплохой, но эпизодами выключались и не хватало концентрации, в некоторых моментах отдавали преимущество сопернику. Это тот момент, над которым еще нужно работать: были эпизоды, когда мы управляли игрой, а затем на некоторое время выключались. Важно держать концентрацию до последней минуты. 

Во втором тайме вышла другая команда, мы проводим ротацию, наигрываем разные составы. Первые 10-15 минут мне не понравились, потому что не было контроля, немного не вошли в игру ребята, но после чего мы наладили работу в организационном плане, в контроле мяча и больших проблем не было. Немного подвела реализация, в тактическом плане были некоторые проблемы. Это только наш второй матч в новом году, сыграли неплохо, но нам еще нужно много работать. Я уже не раз говорил, что мы должны прибавлять, потому что мы хотим решать серьезные задачи. 

Отмечу также важный момент: на мой взгляд, в этом матче нас много провоцировали, было много грязной игры со стороны соперника и мы показали себя как большая команда. Не поддались на провокацию и доказывали игрой на поле, хотя тяжело было контролировать эмоции, соперник не совсем корректно действовал. В этом плане отмечу нашу команду - несмотря ни на что, мы гнули свою линию. Выдержали в организации и дисциплине, это важный момент, - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

- В сравнении с предыдущем матчем, заметили ли вы улучшения в игре команды?

- Прошло пять дней со старта вторых сборов и мы уделяем большое внимание построению игры и, конечно, мы еще должны прибавлять. Понятно, что сейчас мы находимся под нагрузкой и свежесть игры пропадает моментами. Но сегодняшний матч - это, конечно, шаг вперед. 

- Как вам первые игровые минуты Дембо Дарбо?

- Видно, что у футболиста есть класс и также заметно, что он не готов функционально. Для первого матча смотрелся неплохо, но также он сам понимает, что нужно много работать. Этим сейчас мы и занимаемся.

Напомним, что 24-летний Дарбо был арендован до конца года у "Аль-Насра" из ОАЭ. Нападающий имеет опыты игра за сборную Гамбии. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.

Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Астана" возьмет старт домашним матчем с "Шахтером".

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК Бабаян Григорий

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:10
КПЛ
В "Астане" рассказали о провокации от узбекского клуба и оценили новичка за 2,5 миллиона евро В "Астане" рассказали о провокации от узбекского клуба и оценили новичка за 2,5 миллиона евро
Сегодня , 13:47
КПЛ
Два иностранных игрока присоединились к клубу КПЛ Два иностранных игрока присоединились к клубу КПЛ
Сегодня , 12:23
КПЛ
На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках
Сегодня , 09:48
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о контракте с экс-вратарем европейской сборной и других трансферах Клуб КПЛ объявил о контракте с экс-вратарем европейской сборной и других трансферах
Вчера , 15:25
КПЛ
В казахстанском клубе приняли решение по ведущему легионеру В казахстанском клубе приняли решение по ведущему легионеру
Вчера , 09:41
КПЛ
Казахстанский клуб объявил о новом трансфере Казахстанский клуб объявил о новом трансфере
Вчера , 09:24
КПЛ
Клуб КПЛ разгромно проиграл "Пахтакору" Клуб КПЛ разгромно проиграл "Пахтакору"
4 февраля, 18:47
КПЛ
Аргентинский легионер объяснил свое решение перейти в клуб КПЛ Аргентинский легионер объяснил свое решение перейти в клуб КПЛ
4 февраля, 16:27
КПЛ
Клуб КПЛ подписал аргентинца с опытом выступлений в Европе Клуб КПЛ подписал аргентинца с опытом выступлений в Европе
4 февраля, 15:31
КПЛ
"Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове "Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове
4 февраля, 12:44
КПЛ
Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы" Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы"
3 февраля, 23:50
КПЛ
"Тобол" подписал футболиста без опыта игры за границей "Тобол" подписал футболиста без опыта игры за границей
3 февраля, 22:53
КПЛ
Бразильский нападающий нашел новый клуб после отъезда из Казахстана Бразильский нападающий нашел новый клуб после отъезда из Казахстана
3 февраля, 22:26
КПЛ
Разгромом завершился матч клубов из Казахстана и Узбекистана Разгромом завершился матч клубов из Казахстана и Узбекистана
3 февраля, 22:00
КПЛ
"Каспий" проиграл новому клубу Баньяка из "Кайрата" "Каспий" проиграл новому клубу Баньяка из "Кайрата"
3 февраля, 21:17
КПЛ
Игрок сборной Казахстана захотел вернуться на родину. Но все не так просто Игрок сборной Казахстана захотел вернуться на родину. Но все не так просто
3 февраля, 19:35
КПЛ
Неожиданную реакцию вызвал переход лучшего бомбардира европейского чемпионата в "Ордабасы" Неожиданную реакцию вызвал переход лучшего бомбардира европейского чемпионата в "Ордабасы"
3 февраля, 19:14
КПЛ
Известный в прошлом футболист может возглавить казахстанский клуб Известный в прошлом футболист может возглавить казахстанский клуб
3 февраля, 18:10
КПЛ
"Актобе" сыграет с клубами из Узбекистана и Украины "Актобе" сыграет с клубами из Узбекистана и Украины
3 февраля, 16:14
КПЛ
"Кайсар" спасся в матче с румынским клубом "Кайсар" спасся в матче с румынским клубом
3 февраля, 08:43
КПЛ
У клуба КПЛ сорвался матч с киевским "Динамо" на сборах в Турции У клуба КПЛ сорвался матч с киевским "Динамо" на сборах в Турции
2 февраля, 18:20
КПЛ
"Не хотят дешево отдавать". Как сорвался трансфер 22-летнего футболиста "Кайрата" в РПЛ "Не хотят дешево отдавать". Как сорвался трансфер 22-летнего футболиста "Кайрата" в РПЛ
2 февраля, 17:46
КПЛ
Вратарь сборной Беларуси перешел в клуб КПЛ Вратарь сборной Беларуси перешел в клуб КПЛ
2 февраля, 16:49
КПЛ
"Тобол" одержал первую победу в 2023 году "Тобол" одержал первую победу в 2023 году
2 февраля, 14:55
КПЛ
"Астана" определилась с будущим Абата Аймбетова "Астана" определилась с будущим Абата Аймбетова
2 февраля, 13:23
КПЛ
"Астана" объявила соперников на УТС в Турции "Астана" объявила соперников на УТС в Турции
2 февраля, 13:01
КПЛ
Назван новый клуб футболиста сборной Казахстана Назван новый клуб футболиста сборной Казахстана
2 февраля, 12:26
КПЛ
"Карим Бензема" покинул клуб КПЛ "Карим Бензема" покинул клуб КПЛ
1 февраля, 19:32
КПЛ
В Узбекистане выступили против перехода игрока национальной сборной в КПЛ В Узбекистане выступили против перехода игрока национальной сборной в КПЛ
1 февраля, 17:41
КПЛ
Самый лучший трансфер? Что нужно знать о приехавшем в "Ордабасы" бомбардире Самый лучший трансфер? Что нужно знать о приехавшем в "Ордабасы" бомбардире

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus