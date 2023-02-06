В "Астане" рассказали о провокации от узбекского клуба и оценили новичка за 2,5 миллиона евро

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал итоги товарищеского матча с узбекской "Бухарой" (3:1) на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отметил, что было много грязной игры со стороны соперника, но, несмотря на это, его команда проявила себя с лучшей стороны.

- Это был наш первый спарринг на вторых сборах. Мы продолжаем работать над физическими кондициями, уделяем большое внимание тактическим аспектам игры, организации игры во всех фазах. Распределили игровое время для каждого футболиста, учитывая его текущее состояние.

В целом, учитывая как складывался первый тайм, я остался доволен. Команда двигалась, был порядок и организация до определенного времени была неплохой, но эпизодами выключались и не хватало концентрации, в некоторых моментах отдавали преимущество сопернику. Это тот момент, над которым еще нужно работать: были эпизоды, когда мы управляли игрой, а затем на некоторое время выключались. Важно держать концентрацию до последней минуты.

Во втором тайме вышла другая команда, мы проводим ротацию, наигрываем разные составы. Первые 10-15 минут мне не понравились, потому что не было контроля, немного не вошли в игру ребята, но после чего мы наладили работу в организационном плане, в контроле мяча и больших проблем не было. Немного подвела реализация, в тактическом плане были некоторые проблемы. Это только наш второй матч в новом году, сыграли неплохо, но нам еще нужно много работать. Я уже не раз говорил, что мы должны прибавлять, потому что мы хотим решать серьезные задачи.

Отмечу также важный момент: на мой взгляд, в этом матче нас много провоцировали, было много грязной игры со стороны соперника и мы показали себя как большая команда. Не поддались на провокацию и доказывали игрой на поле, хотя тяжело было контролировать эмоции, соперник не совсем корректно действовал. В этом плане отмечу нашу команду - несмотря ни на что, мы гнули свою линию. Выдержали в организации и дисциплине, это важный момент, - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

- В сравнении с предыдущем матчем, заметили ли вы улучшения в игре команды?

- Прошло пять дней со старта вторых сборов и мы уделяем большое внимание построению игры и, конечно, мы еще должны прибавлять. Понятно, что сейчас мы находимся под нагрузкой и свежесть игры пропадает моментами. Но сегодняшний матч - это, конечно, шаг вперед.

- Как вам первые игровые минуты Дембо Дарбо?

- Видно, что у футболиста есть класс и также заметно, что он не готов функционально. Для первого матча смотрелся неплохо, но также он сам понимает, что нужно много работать. Этим сейчас мы и занимаемся.

Напомним, что 24-летний Дарбо был арендован до конца года у "Аль-Насра" из ОАЭ. Нападающий имеет опыты игра за сборную Гамбии. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.

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