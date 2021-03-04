"Астана" вернула воспитанника из европейского клуба

19-летний казахстанский полузащитник Алдаир Адилов перейдет из белорусского "Энергетика"-БГУ в родную "Астану", сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

В 2017 году Адилов уехал из футбольного центра столичного клуба в испанскую академию "Марсет". Прошлой осенью его подписал один из главных поставщиков талантов в чемпионат Беларуси - "Энергетик"-БГУ. Дебютировать за основной состав у Алдаира не удалось, играл он за резервистов и даже отметился голом в чемпионате дублеров, хотя тренировался он регулярно именно с главной командой. Но было понятно, что в основной состав ему пробиться будет тяжело.

В "Астане" решили, что игрок может быть полезен клубу, и вернули его при первой же возможности. Но не исключено, что Адилов будет отдан в аренду до конца года в один из клубов первой лиги для получения большей игровой практики.

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