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"Астана" расстанется с вратарем сборной Казахстана

"Астана" расстанется с вратарем сборной Казахстана
©КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

ФК "Астана" не планирует продлевать контракт с вратарем сборной Казахстана Дмитрием Непогодовым, сообщает Meta-ratings.kz.

33-летний экс-украинец в декабре станет свободным агентом, так как столичный клуб не намерен предлагать ему новое соглашение.

В августе Непогодов потерял статус основного вратаря, уступив свое место Александру Заруцкому после вылета из Лиги конференций. В сборную Казахстана голкипер также перестал вызываться.

Отмечается, что агенты уже ищут вратарю новую команду. Его услуги хотят предложить "Актобе" и Тоболу". 

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Метки:
Астана ФК Сборная РК по футболу КПЛ-2021 Актобе ФК Тобол ФК Межсезонье в КПЛ

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