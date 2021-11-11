"Астана" расстанется с вратарем сборной Казахстана

ФК "Астана" не планирует продлевать контракт с вратарем сборной Казахстана Дмитрием Непогодовым, сообщает Meta-ratings.kz.

33-летний экс-украинец в декабре станет свободным агентом, так как столичный клуб не намерен предлагать ему новое соглашение.

В августе Непогодов потерял статус основного вратаря, уступив свое место Александру Заруцкому после вылета из Лиги конференций. В сборную Казахстана голкипер также перестал вызываться.

Отмечается, что агенты уже ищут вратарю новую команду. Его услуги хотят предложить "Актобе" и Тоболу".