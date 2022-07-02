"Астана" осталась без легионера за полмиллиона евро

Форвард сборной Кюрасао по футболу Рангело Янга покинул "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контракт 30-летнего форварда истек 1 июля. Легионер покинул столичный клуб на правах свободного агента.
Янга выступал за "Астану" с 2018 года. За это время он побывал в арендах в швейцарском "Лугано", голландском НЕКе и кипрском "Аполлоне". Всего за "Астану" он провел 64 матча, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 500 тысяч евро.
До "Астаны" в карьере Янги были словацкий "Тренчин", бельгийский "Гент" и нидерландсие "Виллем II", "Эксельсиор" и "Дордрехт".
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