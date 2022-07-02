"Астана" осталась без легионера за полмиллиона евро

Форвард сборной Кюрасао по футболу Рангело Янга покинул "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт 30-летнего форварда истек 1 июля. Легионер покинул столичный клуб на правах свободного агента.

Янга выступал за "Астану" с 2018 года. За это время он побывал в арендах в швейцарском "Лугано", голландском НЕКе и кипрском "Аполлоне". Всего за "Астану" он провел 64 матча, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 500 тысяч евро.

До "Астаны" в карьере Янги были словацкий "Тренчин", бельгийский "Гент" и нидерландсие "Виллем II", "Эксельсиор" и "Дордрехт".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 2 Астана 14 7 3 4 29-16 24 3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 13 3 7 3 11-12 16 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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