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"Астана" объявила об уходе Эрича и вывела из обращения его номер

За столичный клуб он выступал с 2011 года.

"Астана" объявила об уходе Эрича и вывела из обращения его номер
Ненад Эрич. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Голкипер Ненад Эрич покинул "Астану" в связи с истечением контракта, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

"Решением руководства клуба игровой номер 1 будет выведен из оборота команды "Астана" и закреплен за многолетним лидером и капитаном клуба Ненадом Эричем.

Ненад подписал первый контракт с "Астаной" в 2011 году, заняв место в воротах столичного клуба. На данный момент Эрич за 10 сезонов в клубе стал абсолютным рекордсменом по количеству игр за команду – 318 игр, большинство из которых он выводил команду с капитанской повязкой.

Помимо этого, Ненаду принадлежит рекорд по количеству сухих матчей за клуб, а также он имеет в своем активе две результативные передачи, победную серию пенальти с АПОЭЛем и "Кайратом" и огромное количество ярчайших сейвов с логотипом "Астаны" на груди.

Футбольный клуб "Астана" высоко ценит заслуги Эрича перед клубом, ведь при его активном участии команда выиграла шесть чемпионских титулов, четыре суперкубка и два Кубка Казахстана, а также вышла в группу Лиги чемпионов и Лиги Европы, играла в 1/16 финала Лиги Европы.

Мы не говорим Ненаду "прощай", так как он всегда будет являться желанным гостем на "Астана Арене", мы говорим "до свидания" и желаем капитану огромных успехов во всех начинаниях!" - говорится в сообщении клуба.

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК Межсезонье в КПЛ

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