"Астана" объявила о переходе французского футболиста

Французский полузащитник Фабьен Урега официально стал игроком "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz. Футболист ранее выступал за литовский "Жальгирис".

"Официально: футбольные клубы "Астана" и "Жальгирис" договорились о переходе французского полузащитника Фабьена Урега. Добро пожаловать в семью сине-желтых!", - пишет пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что 30-летний полузащитник имел действующий контракт с чемпионами Литвы и готовился к новому сезону, но недавно получил предложение от "Астаны" и выразил желание переехать в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

После длительных переговоров клубы пришли к соглашению, согласно которому "Астана" должна будет выплатить "Жальгирису" компенсацию. При этом о точной сумме сделки ничего не говорится. Контракт с ним подписан до 2023 года.

В карьере Фабьена также были французские "Орлеан", "Сошо", "Париж", бельгийский "Эксельсиор Виртон". В прошлом сезоне он провел за "Жальгирис" 27 матчей в чемпионате Литвы и забил четыре гола.

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