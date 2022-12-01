"Астана" объявила о новом назначении

На должность спортивного директора футбольного клуба "Астана" назначен Игорь Павлюк, сообщает пресс-служба команды.
Ранее Игорь Владимирович занимал должности менеджера футбольного центра и старшего администратора основной команды "Астаны".
Павлюк начинал профессиональную карьеру футболиста в шортандинском клубе "Автомобилист" в 1997 году. До 2005 года выступал в клубах "Химик", "Астана", "Женис", "Акмола", "Экибастузец-НК", "Есиль", "Окжетпес".
Напомним, ранее Мерей Канибетов стал исполнительным директором "Астаны", а генеральным директором был назначен Арслан Беспаев.
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