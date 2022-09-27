"Астана" нацелена на игрока сборной Казахстана из "Ордабасы"

ФК "Астана" в зимнее трансферное окно может подписать одного из лучших игроков нынешнего сезона КПЛ Эльхана Астанова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он ярко выступил за сборную Казахстана в Лиге наций.
Столичный клуб уже проявлял предметный интерес к хавбеку "Ордабасы" перед началом чемпионата Казахстана-2022, однако на тот момент игрок решил остаться в Шымкенте. Астанов за это время совершил очередной скачок и дорос до уровня игрока основной обоймы сборной Казахстана.
В тренерском штабе "Астаны" уверены, что Эльхан освежит и усилит казахстанскую часть состава команды. Кроме того, в клубе считают, что Астанов способен повторить путь Бахтиера Зайнутдинова и в дальнейшем уехать в европейский чемпионат.
Добавим, что за "Ордабасы" в КПЛ-2022 Астанов забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 20 матчах. Под данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро. Контракт хавбека с шымкентским клубом действует еще несколько лет.
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