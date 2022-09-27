"Астана" нацелена на игрока сборной Казахстана из "Ордабасы"

ФК "Астана" в зимнее трансферное окно может подписать одного из лучших игроков нынешнего сезона КПЛ Эльхана Астанова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он ярко выступил за сборную Казахстана в Лиге наций.

Столичный клуб уже проявлял предметный интерес к хавбеку "Ордабасы" перед началом чемпионата Казахстана-2022, однако на тот момент игрок решил остаться в Шымкенте. Астанов за это время совершил очередной скачок и дорос до уровня игрока основной обоймы сборной Казахстана.

В тренерском штабе "Астаны" уверены, что Эльхан освежит и усилит казахстанскую часть состава команды. Кроме того, в клубе считают, что Астанов способен повторить путь Бахтиера Зайнутдинова и в дальнейшем уехать в европейский чемпионат.

Добавим, что за "Ордабасы" в КПЛ-2022 Астанов забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 20 матчах. Под данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро. Контракт хавбека с шымкентским клубом действует еще несколько лет.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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