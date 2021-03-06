"Астана" наиграла на гол". Малый - о финале и победе "Тобола" в Суперкубке Казахстана

Автор гола в ворота "Астаны" защитник "Тобола" Сергей Малый прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу его команды в Суперкубке Казахстана по футболу.

- Сергей, как и с "Кайратом", напряженная концовка получилась, серия пенальти, и Мокин снова герой матча?

- У нас не такой принцип. Мы все поддерживаем друг друга, не выделяем кого-то конкретно. Заслуга всей команды, что продержались против такого соперника, как "Астана". Они создали много моментов, слава богу, что все так получилось.

- Когда Томасов забил в конце, было ли чувство тревоги за общий результат?

- Скажем так, футбол закономерен. Они наиграли на гол. Так получилось, что они забили в конце.

- Удачный старт сезона делает "Тобол" претендентом на чемпионство?

- Это ни о чем не говорит. Суперкубок отдельное событие, нам еще необходимо много работать.

Напомним, "Тобол" обыграл "Астану" в финале и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу. Основное время встречи, которая прошла в Туркестане, завершилась со счетом 1:1. "Тобол" открыл счет на 15-й минуте, отличился Сергей Малый. "Астана" сравняла его на 91-й - со штрафного забил Марин Томасов. В серии пенальти костанайцы выиграли 5:4, у "Астаны" свою попытку не смог реализовать Роман Муртазаев.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне