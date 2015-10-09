"Астана" лишилась победы в большинстве в матче с аутсайдером КПЛ-2026

"Астана" сыграла вничью с талдыкорганским "Жетысу" в матче заключительного 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Талдыкоргане завершилась со счётом 2:2. В составе хозяев отличились Адильхан Добай (58) и Нурбол Ануарбеков, спасший на 83-й минуте команду от поражения.

У "Астаны" голы на счету Станислава Басманова (54) и Николы Бурича (78).

С 70-й минуты "Жетысу" играл в меньшинстве после удаления Динмухамеда Кашкена.

"Астана" набрала 54 очка и завершила сезон на третьей строчке в таблице КПЛ-2026. У "Жетысу" 27 баллов и предпоследнее, 15 место в Премьер-лиге.

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