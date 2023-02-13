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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" купила французского футболиста

"Астана" купила французского футболиста
©fkzalgiris.lt

Французский футболист Фабьен Урега, проведший один сезон в литовском "Жальгирисе", продолжит карьеру в "Астане". Об этом сообщается на сайте клуба из Вильнюса.

Отмечается, что 30-летний полузащитник имел действующий контракт с чемпионами Литвы и готовился к новому сезону, но недавно получил предложение от "Астаны" и выразил желание переехать в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

После длительных переговоров клубы пришли к соглашению, согласно которому "Астана" должна будет выплатить "Жальгирису" компенсацию. При этом о точной сумме сделки ничего не говорится.

"Переговоры были долгими и сложными. У нас не было намерения отдавать игрока в другую команду, потому что у нас высокие спортивные цели. Мы прилагаем и будем прилагать все усилия, чтобы сохранить костяк команды с прошлого сезона, усилив его новыми игроками. Однако на этот раз ситуация заставила нас искать выход. Мы выдвинули свои условия и в итоге нам удалось прийти к соглашению, которое в достаточной мере отвечает интересам нашего клуба", - прокомментировала этот трансфер директор "Жальгириса" Вилма Венсловайтене.

В карьере Фабьена также были французские "Орлеан", "Сошо", "Париж", бельгийский "Эксельсиор Виртон". В прошлом сезоне он провел за "Жальгирис" 27 матчей в чемпионате Литвы и забил четыре гола.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК Литва Франция

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