"Астана" и "Кайрат" способны играть в группе Лиги чемпионов - Григорчук

Бывший главный тренер "Астаны" Роман Григорчук в интервью YouTube-каналу "Вацко Live" рассказал об уровне казахстанского футбола и возможностях команд, сообщает KazFootball.kz.

– Вы попали в самую сильную и богатую команду Казахстана...

– Нет, про Казахстан мы говорим так, что там мы не можем кого-то выделять. В Казахстане было и, я думаю, сейчас есть две топ-команды - это "Астана" и "Кайрат". И кто там богаче из них, мы не можем говорить. У обеих этих команд есть все возможности. Просто все, абсолютно. Это просто топ-уровень - и "Кайрат", и "Астана". Поэтому их не нужно сравнивать. У этих людей есть все, чтобы играть в группе Лиги чемпионов.

Я никогда не люблю говорить про зарплаты, но вы обычно преувеличиваете.

– Преувеличиваем? Там не было футболистов, которые получали зарплату в 60 000 долларов?

– Я не буду называть цифры, но все там нормально. Там у людей есть все для работы. Тот же "Кайрат" - у них все поставлено, базы... Никаких цифр я не называю. У "Астаны" прекрасная арена, любая погода, климат... Насколько там комфортно, выходишь - все светится!