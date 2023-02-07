Артема Дзюбу предложили клубу КПЛ

Известный российский нападающий Артем Дзюба мог продолжить карьеру в КПЛ, сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_inside_official. В своем дайджесте источник назвал клуб, где мог оказаться экс-игрок сборной России.

"Услуги Артема Дзюбы были предложены "Актобе". До лета. Переговоры были завершены, так и не начавшись", - пишет источник.

34-летний нападающий выступал в России за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит" и тульский "Арсенал". Последним клубом Дзюбы был турецкий "Адана Демирспор".

В составе сборной России он выступал с 2011 по 2021 год.

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