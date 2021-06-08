"Аршавин "пихал", а Шпилевский отправил в первую лигу". Швырев - о "Кайрате", конфликте в "Шахтере" и интересе от "КраСавы"

Нападающий уральского "Акжайыка" и молодежной сборной Казахстана по футболу Вячеслав Швырев дал интервью Meta-ratings.kz, в котором поделился впечатлениями от матча квалификации Евро-2023 против Бельгии (1:3), рассказал о конфликте с помощником Вячеслава Грозного в "Шахтере", этапе карьеры в "Кайрате", а также поставил точку в вопросе возможного перехода в клуб российского блогера Евгения Савина.

– Начнем сразу по горячим следам: вы сыграли 1:3 с молодежкой Бельгии. Болельщики, несмотря на поражение, отмечают старания вашей команды. Что можешь сказать об игре?

– В любом случае мы понимали, что принимаем фаворитов группы. Бельгия славится своими воспитанниками. У них индивидуально очень сильные игроки. Старались сыграть в дисциплинированный, оборонительный футбол, играть на контратаках. Жаль, что пропустили второй гол в конце первого тайма. Должны были уходить на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме начали играть чуть выше, потому что пропустили уже два мяча. В принципе, мы дали достойный бой. Мы старались выиграть, так как в каждом матче играем только на победу. Неплохо сыграли для первой игры в отборе. Но во всех следующих матчах постараемся добыть победу. Болельщики нас гнали вперед, за что им большое спасибо. Атмосфера на стадионе была сумасшедшей.

Тренерский штаб максимально старался дать нам информацию по этой команде. Хотели выиграть и порадовать наших болельщиков, но, к сожалению, результат остался не очень хорошим. Большое спасибо Кайрату Жумабековичу, что дал мне шанс с первых минут. Это очень сильный специалист, и думаю, что все у нас с ним получится.

Я старался по максимуму принести пользу команде. Но, если честно, остался недоволен своей игрой. Буду работать над ошибками.

– Перед игрой Кайрат Нурдаулетов заявил, что вы настроены выйти из группы. Каковы ваши шансы? Какая атмосфера была в раздевалке, несмотря на поражение?

– После этого матча наши задачи не поменялись. Мы как хотели выйти из группы, так и хотим. У нас подобран очень хороший коллектив, тренерский штаб. То, что в каждом матче мы будем выкладываться на все сто процентов – это даже обсуждаться не может.

Конечно, мы остались недовольны тем, что проиграли. Столько людей пришли за нас поболеть, наши родные смотрели у телевизоров. Кайрат Жумабекович поблагодарил нас за старания, по самоотдаче не было претензий. Проведем работу над ошибками, к следующему матчу подготовимся еще лучше.

– Перейдем на клубный футбол. Ты ведь начинал заниматься футболом в академии карагандинского "Шахтера". Позже ты признавался, что тебе там не доверяли. Можно поподробнее?

– Никаких предвзятостей не было. Просто я жил в поселке Агадырь и сам ездил по 200 километров в Караганду, чтобы тренироваться. При этом никаких условий не предоставляли. По выходным отец меня отвозил на тренировки. Родители просили предоставить какие-нибудь условия для проживания, но в клубе закрывали на это глаза. Я уже неоднократно говорил, что благодарен Рафаэлю Хамидуллову, который позвал меня в школу "Булат-АМТ" в Темиртау. Он работал с Каштановым Владимиром Константиновичем. Там я и делал свои первые футбольные шаги. Темиртау для меня многое сделал.

– Кстати, ты ведь был на сборах с "Шахтером" в прошлом году, но потом вернулся в "Кайрат". Почему не остался в "Шахтере"?

– Я получил предложение об аренде в "Шахтер". Еще пару дней и подписал бы контракт. Приехали Вячеслав Грозный и его помощник Владимир Васютик, который отвечал за стандарты и тренировку вратарей. И на одной из контрольных игр произошел неприятный случай. Я не отработал во время стандартного положения, и его ассистент начал меня оскорблять, задел семью. Я не мог на это закрыть глаза, все ему высказал в ответ. Произошел конфликт, из-за которого тренерский штаб решил не подписывать со мной контракт. Я не жалею об этом. Если бы еще раз повторилась такая ситуация, я бы ему ответил точно так же. Когда дело касается семьи, не думаю, что нужно закрывать на это глаза.

Везде писали, что я послал Вячеслава Грозного, но на самом деле такого не было. С ним у меня были нормальные отношения. Я понимал, что это сильный специалист, и хотел с ним поработать. У меня был конфликт с тренером по вратарям. Есть ребята, которые были свидетелями, многие были на моей стороне и считали, что этот тренер был не прав.

– Как и когда появилось предложение уйти в аренду в "Акжайык"? Долго ли думал над решением перейти в эту команду?

– Я начинал этот год на сборах с "Кайрат-Жастаром". Мог поехать на просмотр в "Жетысу", потом получил предложение от "Акжайыка". И Адеринсола Эсеола мне сильно советовал перейти в эту команду, потому что ее возглавил Владимир Мазяр. Говорил, что этот человек помог ему очень сильно, умеет раскрывать нападающих. Потом я лично поговорил по телефону с Владимиром Ивановичем и принял это предложение.

– Были ли другие варианты продолжения карьеры?

– Минувшей зимой я мог перейти в чемпионат Кипра, пришло предложение от одной из команд. Меня хотели взять в аренду. Но сильно поджимало время, так как у команды начинались сборы, а мне нужно было срочно открывать визу. Тренерский штаб полностью хотел видеть меня в составе, а руководство в последний момент отказалось от этой идеи. Хотя переговоры зашли достаточно далеко, и я был готов уехать в аренду. Если честно, до сих пор жалею.

– Как тебя приняли в команде, с кем из одноклубников общаешься больше всего?

– Если честно, в "Акжайыке" собрался очень хороший коллектив. Все общаемся, большинство вместе проводим вместе. Я больше всего общался с Магой Парагульговым, Маратом Бураевым, Сосланом Такуловым, Ардаком Саулетом. В этом плане все очень хорошо. Поэтому первый круг сложился для нас столь хорошо.

Однако признаю, что я очень недоволен своим игровым временем. Есть такой небольшой осадок. Сперва играл, выходил в стартовом составе, а по ходу сезона перестал выходить.

– После нескольких месяцев работы с Владимиром Ивановичем, какие сильные качества можешь выделить?

– Этот тренер максимально обращает внимание на оборонительные действия, на дисциплинированную игру. Пытается строить игру не за счет индивидуального мастерства игроков, а за счет командной игры. Очень требовательный человек. На тренировках требует максимальной отдачи от каждого игрока, чтобы выполнял ту задачу, которую ставит именно он.

– Ни разу за сезон вы не сыграли вничью, но ваш следующий соперник – "Ордабасы", который последние 6 матчей играет только вничью. В первом круге вы проиграли в Шымкенте, но теперь играете дома. Ничья вас устроит или настроены только на реванш и три очка?

– Конечно же, мы хотим взять реванш. Ничья нас не устроит.

– Давай теперь поговорим о "Кайрате". Каково это – в 17 лет попасть в основную команду Кайрата при играющих Аршавине, Исламхане, Исаэле и других топовых футболистах? Если обобщить, какие чувства ты испытывал в том сезоне?

– В межсезонье 2017-2018 годов я узнал, что поеду на сборы с основной командой. Меня пригласил Карлос Феррер, за что ему огромное спасибо. Я с ним работал в юношеской сборной Казахстана U-17. Он очень сильно доверял мне. Когда я узнал, что меня пригласили на сборы, моему счастью не было предела.

Конечно, тренироваться в одной команде с Исламханом, Исаэлем, Аршавиным, Куатом и Плотниковым – это вообще… То ты смотришь на этих людей с трибун стадиона, стараешься им подражать, а потом появляется возможность тренироваться с ними. Наверное, каждый мальчишка в академии мечтает о таком. Для себя на тренировках и в играх я старался смотреть на них, брать для себя что-то хорошее, вести себя правильно на поле и в быту. Я только рад, что у меня была такая большая возможность.

Об этом можно говорить очень много. С тем же Аршавиным, который добился почти всего в футболе: становился шестым в голосовании за "Золотой мяч", выводил свою сборную в полуфинал чемпионата Европы, играл в "Арсенале". Авторитет с большой буквы в футболе. Того же Исаэля болельщики очень сильно любили. Спасибо большое Карлосу Алосу за то, что в меня поверил.

– Ты неоднократно отмечал, что твой кумир – Андрей Аршавин. Празднование голов и 23-й номер в "Кайрате" взял по его примеру?

– Да нет, номер выбрал свободный – были: 16, 23 и 27, по-моему. Решил взять 23-й. А так, чтобы прям из-за него – такого нет. А голы я так праздновал, еще когда играл в группе подготовки, ходили на стадион поболеть за "Кайрат", мне нравилась его игра. И до этого мы с отцом наблюдали за его покером на "Энфилде", забивал голландцам. Очень нравилась его игра.

– Про тебя тогда часто писали в СМИ, проводили различные сравнения. Как все эти внешние разговоры сказывались на тебе? Давило ли психологически то, что нужно оправдывать эти ожидания? Или, наоборот, придавало какой-то мотивации и уверенности?

– Я старался тренироваться и работать. Сам понимал, что нужно доказывать на поле. Я могу, я хочу. А так, чтобы это давило – такого не было. Бывало, я читал плохие комментарии, которые писали в мой адрес, но они на меня не давили. Наоборот, придавали больше мотивации, что все, что они пишут, – ерунда.

– Кстати, на какой позиции ты чувствуешь себя комфортнее всего? Слева или в центре нападения?

– Без разницы. Могу сыграть слева, в центре, справа. Но, наверное, больше центральным нравится. Еще могу сыграть под нападающим.

– Чему тебя научил целый год еженедельных тренировок рядом с твоим кумиром – Андреем Аршавиным? Помнишь свой первый диалог с ним? О чем мог поговорить, спрашивал ли какие-то советы на тренировках?

– Первого диалога не запомнил. На поле, на тренировках он "пихал" иногда. Но не от того, чтобы унизить, а чтобы мы играли правильно. Только большая польза была от совместных тренировок с ним.

– Сезон-2019 при Алексее Шпилевском ты начинал в основном составе и даже отмечался результативными действиями в первых турах. Но потом ты попадал в состав все реже и реже. В 2020 году ты и вовсе играл лишь в первой лиге, ни разу не сыграв за основную команду. Алексей Николаевич объяснил тебе причину отсутствия игровой практики в первой команде?

– Я был очень сильно рад, когда он пришел, начал мне доверять. Я старался оправдывать его доверие. А потом я не знаю, что произошло. Для меня это до сих пор остается загадкой. Он перестал обращать на меня внимание, отправил в первую лигу. И я сам, честно говоря, не спрашивал у него, почему он так решил. Какого-то разговора у меня с ним не было по этому поводу. Значит, на то были свои причины. Мне оставалось лишь доказывать, что я могу и хочу играть там.

– Буквально сразу после этого Кайрат Советаевич публично высказался, что ты на контракте с "Кайратом" и тебя туда просто так не отпустят. Может быть, ты уже получил приглашение в "Кайрат-Москву"? Или с тобой пока не связывались?

– Нет, до летнего трансферного окна еще есть время. Пока я в "Акжайыке" и еще не принял решения. Будем разговаривать, что и как мне делать. Кайрат Советаевич всегда хочет помочь воспитанникам клуба. Последнее слово всегда за ним.

– Есть вероятность, что в итоге из двух российских вариантов ты останешься в "Акжайыке"?

– Не знаю. Как я и говорил, пока я недоволен нехваткой игрового времени. Еще есть время до трансферного окна. Пока я вернусь в Уральск и буду максимально сосредоточен на игре за "Акжайык".

– Заключительный вопрос. Какие цели ставишь лично перед собой до конца этого года?

– Хочу просто забивать голы и приносить пользу команде. Где и в какой команде – не важно. Но я хочу просто играть и забивать голы, доказывать себе и всем, что я могу и хочу играть. Также хочу, чтобы мы вышли в финальную стадию молодежного чемпионата Европы. Также попасть в национальную сборную Казахстана и приносить пользу своей стране.

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