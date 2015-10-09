Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможном переходе к тренерской деятельности и оценил перспективу возглавить алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

Аршавин ответил на вопрос о тренерской карьере

Экс-футболиста спросили, рассматривает ли он возможность стать главным тренером какой-либо команды в будущем, в частности "Кайрата". Аршавин признался, что пока не планирует менять нынешнюю роль в футболе.

— Как вы думаете, к тренерской карьере вы готовы? На будущее планируете ли вы стать главным тренером какой-нибудь команды, например "Кайрата"?

— Я не планирую. Потому что моя нынешняя позиция и роль в футболе меня устраивают, — ответил Аршавин в интервью QSport International.

Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 по 2019 год

Напомним, российский футболист защищал цвета алматинского клуба с 2016 по 2019 год, после чего завершил профессиональную карьеру. Ранее он также выступал за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и краснодарскую "Кубань". Сейчас Аршавин работает футбольным телеэкспертом.

Отметим, 26 октября "Кайрат" по обоюдному согласию сторон расстался с главным тренером Рафаэлем Уразбахтиным. Сейчас команда продолжает выступление в общем этапе Лиги конференций под руководством Жоры Арутюняна, который исполняет обязанности главного тренера.

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