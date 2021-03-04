Ананидзе, Хачериди и другие. Шесть свободных агентов из других стран, которых "ждут" в клубах КПЛ

Димаш Тулегенов

Уже начало марта, а в большинстве топовых футбольных чемпионатов трансферное окно закрылось. Тем не менее многие игроки все еще находятся в статусе свободных агентов. Корреспондент Vesti.kz отметил шестерых футболистов, пребывающих в настоящий момент без клубов, которых вполне можно представить в командах КПЛ.

Константин Рауш (Россия)

Левый защитник, ранее выступавший за сборную России, в январе покинул московское "Динамо". Срок действия его контракта с клубом истек. Сейчас 30-летний Рауш, до этого выступавший в чемпионате Германии, находится в статусе свободного агента. В первой половине РПЛ 2020/21 он провел четыре неполных матча, отыграв суммарно 35 минут, а также забив гол в ворота "Локомотива".

Гол в ворота "железнодорожников":

Одил Ахмедов (Узбекистан)

33-летний хавбек сборной Узбекистана провел за национальную команду 105 матчей, забив 19 мячей. В конце февраля он стал свободным агентом, покинув "Шанхай Порт", за который выступал четыре года. Также он защищал цвета "Краснодара", "Анжи" и родного "Пахтакора". В последнем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Китая, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Единственный мяч, забитый в прошлом сезоне:

Георгий Миланов (Болгария)

29-летний атакующий полузащитник находится без клуба уже больше полугода. Последней командой Миланова был "МОЛ Фехервар" из чемпионата Венгрии. На протяжении пяти лет, с 2013 по 2018 год, Георгий принадлежал московскому ЦСКА. На счету двукратного чемпиона России 43 матча за сборную Болгарии, в которых он отличился двумя голами.

Один из красивых голов Георгия за ЦСКА:

Евгений Хачериди (Украина)

Опытный украинец стал свободным агентом этой зимой, покинув белорусский "Динамо Брест". Большую часть своей карьеры 33-летний защитник провел в составе "Динамо Киев", а также отыграл один сезон за греческий ПАОК. Хачериди провел 51 матч за сборную Украины и забил три гола.

Дмитрий Тарасов (Россия)

33-летний опорный полузащитник в январе покинул стан казанского "Рубина". На протяжении девяти с половиной лет он защищал цвета столичного "Локомотива". Игрок, у которого на счету восемь выступлений в составе сборной России, в текущем сезоне провел семь игр в рамках РПЛ.

Жано Ананидзе (Грузия)

28-летний Ананидзе в сентябре прошлого года покинул "Ротор". Некогда перспективный воспитанник "Спартака" так и не смог сделать себе большую карьеру, этому, во многом, помешали частые травмы плеймейкера. В "Роторе" он пробыл всего месяц, не сыграв ни одного матча. Ананидзе провел 45 игр за сборную Грузии, в которых забил семь голов.

Великолепный мяч в исполнении Жано за "Спартак":





Напомним, что регистрационный трансферный период в Казахстане завершится 17 апреля.

Фото: ФК "Астана" (1), ФК "Рубин" (2)©️

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