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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Как Алиев поменял "Кызыл-Жар" и что их ждет в Лиге конференций

Как Алиев поменял "Кызыл-Жар" и что их ждет в Лиге конференций
©ФК "Кызыл-Жар"

"Кызыл-Жар" - самый скромный по возможностям представитель Казахстана в еврокубках, но даже в таких обстоятельствах клуб не теряет амбиций в противостоянии с хорватским "Осиеком". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в каком состоянии команда Али Алиева подходит к историческому старту в Лиге конференций. 

Стиль игры 

Если при Андрее Карповиче стиль игры "Кызыл-Жара" можно было охарактеризовать как рациональный, то после прихода Али Алиева вектор сменился в сторону атаки. В восьми из девяти игр при Алиеве "Кызыл-Жар" непременно забивал. Но в то же время есть побочный эффект - недостатки в обороне. Команда лишь один раз при новом тренере сыграла на ноль.

При Алиеве "Кызыл-Жар" лишь в двух случаях проиграл сопернику по владению мячом. Команда стала гораздо более разнообразной с точки зрения атаки. Много позиционных атак, важное значение при которых приобрели фланговые игроки. Но осталось и внимание к стандартам, с которых опять же было забито несколько мячей. 

"Кызыл-Жар" играет в узнаваемый футбол, и в плане тактических идей это одна из самых интересных команд лиги. Если команда продолжит этот путь и в еврокубках, возможно, там не будет результата (ведь "Осиек" априори фаворит), но качество игры почти наверняка не разочарует. 

Результаты 

После достаточно успешного возвращения Алиева в "Кызыл-Жар" в последних четырех встречах удача отвернулась от его команды. Да, были эксперименты с составом, и в целом происходит перестройка команды, поскольку одни игроки приходят, им на замену встраиваются другие. Но давление так или иначе нарастает. Хотя если взглянуть объективно, "Кызыл-Жар" не заслуживал поражения в матчах с "Тоболом" и "Аксу" (особенно это касается игры в Павлодаре), а в Кубке у команды как будто сменился фокус в сторону предстоящей Лиги конференций. 

Трансферы 

Летом Петропавловск покинули Руслан Есимов, Александр Довбня, Стефан Живкович, Артур Мурза и Жордан Нкололо. Вместо них "Кызыл-Жар" добавил в оборону хорвата Матео Мужека и казахстанца Виктора Зябко. Также был подписан универсал, кандидат в сборную Казахстана Еркин Тапалов и еще один казахстанский полузащитник Рафаил Оспанов. 

В атаку вместо Нкололо пришел грузинский вингер Георги Иваниадзе, а центр нападения был усилен еще одним представителем Грузии Элгуджей Лобжанидзе. Подписание форварда выглядит наиболее необходимым и значимым для "Кызыл-Жара", тем более Лобжанидзе действительно качественный нападающий с международным опытом. Как и обещал Алиев, в команде стало больше казахстанцев, при этом средний возраст коллектива хоть немного, но снизился. 

Влияние еврокубков 

"Кызыл-Жар" не сможет принять "Осиек" на родном стадионе в Петропавловске и сыграет в Нур-Султане, но это не остановило руководство клуба и области наконец заняться местной инфраструктурой. Реконструкция стадиона и замена двух полей, судя по информации из клуба, произойдет в любом случае, и это, безусловно, позитивный фактор для "Кызыл-Жара". Но важно, чтобы это внимание к инфраструктуре не ограничилось одним, знаменательным сезоном. 

Напомним, матч "Кызыл-Жар" - "Осиек" пройдет 21 июля на "Астана Арене", начало встречи - 18:00. Ответная игра состоится 28 июля. В случае прохода в следующий раунд казахстанский клуб в дальнейшем сыграет с победителем пары "Ботев"/АПОЭЛ. 

Фото: ФК "Кызыл-Жар"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
КПЛ Кызыл-Жар СК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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